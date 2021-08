Dominikanische Republik: Tropensturm Fred zieht durch Karibik

München, 11.08.2021 | 09:24 | soe

In der Karibik bereiten sich mehrere Staaten auf das Eintreffen von Tropensturm Fred vor. Das Tiefdruckgebiet bildete sich Dienstagnacht (Ortszeit) vor der Küste Puerto Ricos und nimmt nun durch das Karibische Meer Kurs gen Nordwesten. Zuerst soll das Unwetter voraussichtlich in der Dominikanischen Republik auf Land treffen, dabei wird das Zentrum südlich von Punta Cana erwartet.



Tropensturm Fred ist das sechste Tiefdruckgebiet der aktuellen atlantischen Hurrikansaison, das einen eigenen Namen erhält. Geformt hat sich die tropische Depression gut 70 Kilometer südwestlich der puerto-ricanischen Küstenstadt Ponce, bevor sie mit Windgeschwindigkeiten von rund 64 Stundenkilometern in Richtung Hispaniola zog. Das Gebiet der Karibikinsel teilen sich Haiti und die Dominikanische Republik. Letztere erwartet das Auftreffen von Fred am Mittwochmorgen (Ortszeit), der Zeitunterschied zu Mitteleuropa beträgt minus sechs Stunden. Wie die Lokalzeitung Dominican Today berichtet, wurden bislang 18 Provinzen des beliebten Urlaubslandes in Unwetter-Alarmbereitschaft versetzt. Erwartet werden vor allem starke Regenfälle.Wer sich im Durchzugsgebiet des Tropensturms aufhält, sollte die aktuellen Entwicklungen über die örtlichen Medien verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. Es ist mit heftigen Niederschlägen, starken Winden und rauer See in den Küstengebieten zu rechnen. In niedrig liegenden Regionen kann es zu Überschwemmungen und Beeinträchtigungen der Straßenverhältnisse kommen. Noch bis zum 12. August sind zudem laut Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda Unterbrechungen im Reiseverkehr möglich, an Regionalflughäfen können zeitweise Störungen des Flugverkehrs durch schlechte Sicht nicht ausgeschlossen werden.Nach aktuellen meteorologischen Prognosen wird sich Fred nach dem Auftreffen auf Land nahe Punta Cana entlang der dominikanischen Nordküste in Richtung des Nordatlantischen Ozeans bewegen. Dabei kommt das Tiefdruckgebiet voraussichtlich den Turks- und Caicosinseln sowie der Nordküste von Kuba nahe. Derzeit gilt es nach Aussage von Experten als unwahrscheinlich, dass sich der Tropensturm dabei zur Hurrikanstärke entwickelt. Bis zum Freitag könnte Fred den Süden Floridas erreichen und über der vorgelagerten Inselgruppe der Florida Keys erneut auf Land treffen.