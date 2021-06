Dominikanische Republik verlängert Corona-Versicherung für Touristen bis 30. Juli

München, 08.06.2021 | 08:17 | soe

Die Dominikanische Republik hat die kostenfreie Corona-Versicherung für Touristen ein weiteres Mal verlängert. Noch bis mindestens zum 30. Juli greift der Schutz automatisch für alle internationalen Urlauber, die mit einem kommerziellen Flug in den Karibikstaat einreisen und dort in ein Hotel einchecken. Ursprünglich sollte das Versicherungsangebot zum 12. Juni endgültig auslaufen.



Mitte Mai hatten die dominikanischen Behörden bekanntgegeben, dass die zu diesem Zeitpunkt beschlossene Verlängerung der kostenlosen Corona-Versicherung bis um 12. Juni die letzte sein solle. Eingeführt wurde das Versicherungspaket ursprünglich im September 2020 und sollte nach Plänen von Präsident Luis Abinader als Maßnahme zur Wiederbelebung des Tourismus nach der ersten Pandemiewelle dienen, pünktlich zum Start der Hauptreisezeit. Die Monate, in denen in Mitteleuropa Herbst und Winter herrschen, sind in der Dominikanischen Republik der Höhepunkt der touristischen Saison. Seither wurde die kostenfreie Versicherung immer wieder verlängert.Der für Urlauber kostenlose Krankenversicherungsplan wird automatisch aktiviert, sobald sie in der Dominikanischen Republik im Hotel einchecken. Sollte sich ein Reisender während seines Aufenthaltes mit dem Coronavirus infizieren, sind im Rahmen der Police die entstehenden Folgekosten abgedeckt. Dazu zählen beispielsweise die medizinische Versorgung inklusive Medikamente und eventuell nötige Krankenhausaufenthalte sowie Krankentransporte, die Gebühren für Flugumbuchungen und eine Verlängerung der Unterkunft. Finanziert wird das Projekt von der dominikanischen Regierung.Nachdem die Inzidenzwerte in der Dominikanischen Republik zu Jahresbeginn kontinuierlich gesunken waren, befindet sich der Inselstaat inzwischen mitten in der dritten Pandemiewelle. Die Vermutung liegt nahe, dass das eigentlich für den 12. Juni geplante finale Auslaufen der Gratis-Versicherung aus diesem Grund ein weiteres Mal verschoben wurde. Zudem haben die Behörden weitere umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen ergriffen, um Urlaubern einen sicheren Aufenthalt zu bieten. So dürfen Hotels und Touristentransporte seit dem 2. Juni nur noch 70 Prozent ihrer Kapazitäten auslasten, es herrschen Auflagen für Restaurants und an den Stränden. Erste Erfolge der Maßnahmen spiegeln sich in den Infektionszahlen wider: Sie steigen seit Anfang Juni nicht mehr an.