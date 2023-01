Dubai: Alkohol wird günstiger durch Steuer-Entfall

München, 04.01.2023 | 09:27 | soe

Dubai erleichtert den Genuss von alkoholischen Getränken für Urlauberinnen und Urlauber. Seit dem 1. Januar wurde die hohe Extrasteuer auf Alkohol für zunächst ein Jahr ausgesetzt, damit dürften Cocktails und Co. in dem Emirat deutlich billiger werden. Bereits seit gut zwei Jahren muss von Reisegästen zudem keine persönliche Lizenz zum Konsum von Alkohol mehr erworben werden.



Dubai hat die hohe Alkoholsteuer ausgesetzt, womit die Preise für alkoholische Getränke sinken.

Wer im Dubai-Urlaub nicht auf ein kühles Bier am Abend oder einen Cocktail auf der Hotelterrasse verzichten möchte, darf sich künftig über moderatere Preise freuen. Das Emirat hat zum Jahreswechsel die bisher erhobene hohe Steuer auf Alkohol abgeschafft, die bislang 30 Prozent betrug. Fortan werden alkoholische Getränke nur noch mit der regulären Mehrwertsteuer von fünf Prozent belegt, wodurch sich die Preise für Wein, Bier und Co. deutlich verringern dürften.Neben den sinkenden Kaufpreisen wurde vor einiger Zeit auch der behördliche Aufwand für das Trinken von Alkohol in Dubai reduziert. Bis November 2020 mussten Personen, die in dem islamisch geprägten Land alkoholische Getränke zu sich nehmen wollten, eine persönliche Lizenz dafür bei sich tragen. Diese wurde kostenfrei in speziellen Spirituosenläden ausgegeben. Voraussetzung war, dass es sich bei den Inhabern und Inhaberinnen um Nicht-Muslime handelte und diese mit einem gültigen Ausweisdokument nachweisen konnten, dass sie mindestens 21 Jahre alt sind.Mit der Aussetzung der Alkoholsteuer soll ein Aufenthalt in Dubai für ausländische Urlauberinnen und Urlauber noch attraktiver werden. Das Emirat steht in starker touristischer Konkurrenz zu anderen Golfstaaten, punktet jedoch vor allem unter der westlichen Reiseklientel mit liberaleren Regeln in vielen Lebensbereichen. Durch die Vergünstigung alkoholischer Getränke soll sich dieser Effekt noch verstärken. Die Reisebranche zählt zu den wichtigsten Säulen der Wirtschaft in Dubai, nach der Lockerung der coronabedingten Reisebeschränkungen erfreut sich das Emirat wieder großer Beliebtheit.