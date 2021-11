Dubai: Einreise für Geimpfte aus Deutschland ohne PCR-Test

München, 03.11.2021 | 09:56 | soe

Dubai testet im Rahmen eines Pilotprojekts erleichterte Einreisebedingungen für geimpfte Reisende aus vier Ländern. Neben Deutschland zählen auch Frankreich, Spanien und die Schweiz dazu. Wie die staatliche Fluggesellschaft Emirates auf ihrer Homepage mitteilt, können vollständig Geimpfte aus diesen Staaten noch bis zum 21. November statt des geforderten PCR-Tests auch den Nachweis über eine abgeschlossene Impfung für das Boarding vorlegen.



Eigentlich verlangt Dubai von ausländischen Touristen einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden vor dem Abflug durchgeführt wurde und schon beim Check-in vorzuzeigen ist. Dies gilt unabhängig von ihrem Impf- oder Genesungsstatus. Seit dem 31. Oktober profitieren jedoch Reisende aus Deutschland, der Schweiz, Spanien und Frankreich von gelockerten Regeln. Können sie einen Impfnachweis für eine vollständig abgeschlossene Impfung in einem dieser Staaten oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten nachweisen, so ist kein zusätzlicher PCR-Test vor der Abreise notwendig. Die Impfbescheinigung muss zudem belegen, dass die Impfung mit einem von der WHO und mindestens einem der genannten Länder akzeptierten Impfstoff erfolgt ist. Die Testphase dieser erleichterten Regel dauert noch bis zum 21. November.Für ungeimpfte Reisende aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien gelten die gleichen Regeln wie bisher. Sie müssen demzufolge auch weiterhin einen negativen und höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen, Antigen-Schnelltests werden nicht anerkannt. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen. Reisende aus bestimmten Ländern müssen sich zudem nach der Ankunft am Flughafen in Dubai einem weiteren PCR-Test unterziehen, für Ankommende aus Deutschland gilt dies aktuell jedoch nicht. Darüber hinaus ist die Nutzung der COVID19-DXB Smart App verpflichtend.Welche Regeln nach dem 21. November für geimpfte Reisende aus Deutschland gelten sollen, geht aus den Informationen von Emirates derzeit nicht hervor. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass sich Dubai mit dem Pilotprojekt auf dauerhafte Einreiselockerungen vorbereitet, sofern die Testphase erfolgreich verläuft und keine erhöhte Gefahr importierter Corona-Fälle mit sich bringt. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres findet die Expo 2020 in dem Emirat statt, welches das Großereignis eigentlich bereits im Vorjahr ausrichten wollte. Nach der pandemiebedingten Verschiebung kann die 35. Weltausstellung nun noch bis zum 31. März 2022 besucht werden, Dubai hofft auf zahlreiche internationale Gäste.