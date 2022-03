Dubai: Einreise für Geimpfte ohne Test in alle Emirate

München, 28.02.2022 | 10:46 | soe

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zum 26. Februar ihre Einreisebestimmungen gelockert. Seither benötigen vollständig geimpfte und genesene Personen keinen zusätzlichen Corona-Test vor der Abreise mehr, wenn sie Dubai oder eines der anderen Emirate besuchen möchten. Für Ungeimpfte ist allerdings weiterhin ein negativer PCR-Test nötig, der fortan nur noch maximal 48 Stunden alt sein darf.



Seit Samstag gelten die gelockerten Einreisebedingungen, welche die Nationale Behörde für Krisen- und Katastrophenmanagement der Emirate erlassen hat. Demnach sind für den Grenzübertritt nur noch eine offizielle Impfbescheinigung, die einen QR-Code enthält, oder der Nachweis über eine mindestens einen Monat zurückliegende Genesung nötig. Bislang wurde bei beiden Zertifikaten jeweils zusätzlich ein negatives Corona-Testergebnis verlangt. Dieses müssen fortan nur noch ungeimpfte Personen vorlegen, für sie greift jedoch eine Verschärfung der Regeln. Durfte der negative PCR-Test bisher bis zu 72 Stunden alt sein, wurde diese Frist nun auf 48 Stunden verkürzt. Abu Dhabi fordert zudem von allen Einreisenden ab 16 Jahren nach der Einreise die Durchführung eines PCR-Tests.Auch innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate wurden die durch Corona bedingten Regeln gelockert. So ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Freien nicht mehr obligatorisch, nur in geschlossenen öffentlichen Räumen herrscht weiterhin eine Maskenpflicht. Restaurants dürfen zudem wieder 100 Prozent (in Abu Dhabi 90 Prozent) ihrer Kapazitäten auslasten. Wer eine lokale Veranstaltung oder eine kulturelle oder soziale Aktivität wie beispielsweise eine Ausstellung besucht, muss entweder einen Grünen Pass als Impf- oder Genesungsbescheinigung oder einen höchstens 96 Stunden alten PCR-Test vorweisen.Im Herbst des vergangenen Jahres hatte Dubai bereits ein Pilotprojekt gestartet, das einigen Einreisenden den Grenzübertritt ohne zusätzlichen PCR-Test erlaubte. Davon profitierten Personen mit vollständigem Corona-Impfschutz, wenn sie aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich oder Spanien in das Emirat einreisten. Die Sonderregelung wurde am 31. Oktober für zunächst drei Wochen in Kraft gesetzt und einmalig verlängert, ab dem 18. Dezember galten jedoch für alle Reisenden wieder die schärferen Regelungen. Während sich die anderen Emirate damals nicht beteiligten, greift die jetzige Lockerung in den gesamten VAE.