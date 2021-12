Dubai: Einreise für Geimpfte wieder mit PCR-Test

München, 17.12.2021 | 11:12 | soe

Dubai verschärft ab dem 18. Dezember wieder die Einreisebestimmungen für Deutsche. Die seit dem 31. Oktober geltende Ausnahmeregelung, nach der vollständig Geimpfte ohne zusätzlichen PCR-Test einreisen durften, gilt ab morgen nicht mehr. Dann benötigen alle Einreisenden aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien wieder unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test.



Wie Dubais staatliche Fluggesellschaft Emirates auf ihrer Website mitteilt, wird ab morgen wieder von allen Passagieren und Passagierinnen bereits beim Check-in ihres Fluges nach Dubai das negative PCR-Testergebnis gefordert. Davon ausgenommen sind nur Staatsangehörige der Vereinigten Arabischen Emirate, sie müssen sich jedoch direkt bei der Ankunft einem Corona-Test unterziehen. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt ebenfalls eine Ausnahme von der Testpflicht.Nach Angaben des Auswärtigen Amtes darf der PCR-Test maximal 72 Stunden vor dem Abflug erfolgt sein, das Resultat muss in Form einer offiziellen Bescheinigung auf Englisch oder Arabisch vorliegen. Dabei werden ausgedruckte oder per E-Mail zugesandte Versionen akzeptiert, nicht jedoch Bescheinigungen per SMS. Andere Testmethoden wie beispielsweise Antigen-Schnelltests sind ebenfalls nicht zulässig.Seit dem 31. Oktober und noch bis zum 17. Dezember um 23:59 Uhr Ortszeit gilt eine Sonderregelung für Einreisende aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien. Sie erlaubt vollständig geimpften Passagieren die Einreise ohne zusätzlichen PCR-Test vor dem Abflug. Voraussetzung ist, dass der verwendete Impfstoff in einem der genannten Länder oder den Vereinigten Arabischen Emirate anerkannt wird und das Impfschema als abgeschlossen gilt. Dubai hatte diese Regelung zunächst als Pilotprojekt bis zum 21. November gestartet und anschließend bis auf weiteres verlängert; ab dem 18. Dezember ist nun jedoch Schluss.