Dubai: Größter Springbrunnen der Welt eingeweiht

München, 26.10.2020 | 13:39 | soe

Die arabische Metropole der Superlative schmückt sich mit einer neuen Attraktion: In Dubai wurde am 22. Oktober der offiziell größte Springbrunnen weltweit in Betrieb genommen. Bis zu 105 Meter hohe Fontänen kann das Bauwerk ausstoßen. Die Eröffnungsfeier fand unter strengen Hygieneregeln statt.



In Dubai wurde am 22. Oktober der größte Springbrunnen der Welt eingeweiht.



Der neue Palm Fountain soll ab sofort täglich zwischen 19 und 24 Uhr alle halbe Stunde eine dreiminütige Show mit Wasserspielen bieten, die mit Musikstücken und einer Lichtinszenierung aus 3.000 farbigen LED-Strahlern kombiniert werden. Während der Einweihungsfeier am 22. Oktober durften zahlreiche Besucher bereits einen Blick auf das Schauspiel werfen, mussten sich aber an die Regeln eines Hygieneprotokolls halten und einen Mund-Nase-Schutz tragen. Der Status des Brunnens als weltweit größter seiner Art wird derzeit auch vom Guinness-Buch der Rekorde zertifiziert. Er befindet sich auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah und trägt analog den Namen „The Palm Fountain“. Als Rekordkriterium gilt die Fläche des Springbrunnens, sie umfasst rund 1.300 Quadratmeter des vorgelagerten Meeres. In der Höhe der Fontänen muss sich die neue Sehenswürdigkeit einem Konkurrenten aus der Nachbarschaft unterordnen: Schon seit mehreren Jahren schießen die „Dubai Fountains“ in Downtown Dubai bis zu 140 Meter hohe Wasserstrahlen in den Himmel.Der neue Palm Fountain soll ab sofort täglich zwischen 19 und 24 Uhr alle halbe Stunde eine dreiminütige Show mit Wasserspielen bieten, die mit Musikstücken und einer Lichtinszenierung aus 3.000 farbigen LED-Strahlern kombiniert werden. Während der Einweihungsfeier am 22. Oktober durften zahlreiche Besucher bereits einen Blick auf das Schauspiel werfen, mussten sich aber an die Regeln eines Hygieneprotokolls halten und einen Mund-Nase-Schutz tragen.

