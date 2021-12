Dubai: Verlegtes Wochenende in Vereinigten Arabischen Emiraten

München, 13.12.2021 | 09:32 | soe

Dubai und die übrigen Vereinigten Arabischen Emirate ändern zum neuen Jahr ihre Wochenendregelung. Künftig wird in den staatlichen Diensten der Emirate von Freitagmittag bis zum Sonntagabend nicht gearbeitet, bisher waren dort Freitag und Samstag die wöchentlichen arbeitsfreien Tage. Mit der Anpassung wollen die VAE sich an die üblichen Wochenendtage ihrer globalen Handelspartner angleichen.



In Dubai, Abu Dhabi und den anderen Emiraten der VAE beginnt das Wochenende ab Januar 2022 am Freitagmittag um 12 Uhr, um den Gläubigen weiterhin die Teilnahme des im Islam wichtigen Freitagsgebets zu ermöglichen. Samstag und Sonntag werden zu vollen arbeitsfreien Tagen, wie sie auch in der westlichen Welt üblich sind. Zunächst gilt die neue Reglung jedoch nur für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Regierungsbehörden und Schulen. Damit führen die Emirate zugleich in staatlichen Arbeitsbereichen eine 4,5-Tage-Woche ein. Die Regierungen der Scheichtümer hoffen, dass sich künftig auch die Privatwirtschaft den angepassten Arbeitstagen anschließen wird.Nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur WAM soll die angepasste Arbeitswoche die Handelsbeziehungen der Emirate mit ihren internationalen Partnern vereinfachen. Da sie langfristig eine größere Unabhängigkeit von den Öl-Einnahmen anstreben und sich in anderen Wirtschaftszweigen breiter aufstellen wollen, wird mit dem neuen Wochenende eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beabsichtigt. Zusätzlich sollen durch die insgesamt verkürzte Arbeitszeit von nur noch viereinhalb Werktagen pro Woche die Work-Life-Balance und das soziale Wohlergehen der Bevölkerung gesteigert werden. Mit dieser Neuerung sind die Emirate das erste Land der Welt, welches die übliche Fünf-Tage-Woche offiziell verkürzt.Für Touristen und Touristinnen dürften sich die Auswirkungen der neuen Wochenendregelung auf ihren Tagesablauf in Grenzen halten. Besuche von Sehenswürdigkeiten und Ausflugzielen sind meist ohnehin an jedem Tag möglich, zudem haben die großen Einkaufszentren der Emirate auch schon bisher an den offiziellen Wochenendtagen ebenfalls geöffnet. Lediglich die Dienste von Botschaften, Behörden und Ämtern können ab Januar von Freitagmittag bis Sonntagabend nicht mehr in Anspruch genommen werden. Zudem kann es in dieser Zeit auf den Straßen und an den Stränden voller werden, wenn auch die Einheimischen ihre Freizeit genießen.