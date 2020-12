Eiffelturm: Wahrzeichen von Paris öffnet wieder

München, 02.12.2020 | 09:30 | lvo

Wie das Reise-Magazin Fvw berichtet, soll der Eiffelturm in Paris Besuchern wieder zugänglich werden. Die Wiedereröffnung ist für Mitte Dezember geplant. Das Wahrzeichen musste im vergangenen Monat im Zuge der Corona-Pandemie schließen.



Das Wahrzeichen Paris soll Mitte Dezember 2020 wiedereröffnet werden. Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Ausgangsbeschränkung in Frankreich musste der Eiffelturm Ende Oktober schließen. Ab 15. Dezember sollen die derzeitigen Maßnahmen von einer nächtlichen Ausgangssperre abgelöst werden. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Wahrzeichens am Ufer der Seine heißt es: „Ich freue mich darauf, euch am 16. Dezember zwischen 10:30 und 18:30 Uhr wiederzusehen“. Bereits im Frühjahr wurde der Eiffelturm aufgrund der Corona-Situation für mehrere Monate geschlossen. Die anschließenden Besucherzahlen hielten sich begrenzt, was auf das Fehlen internationaler Touristen zurückzuführen ist.Das Pariser Wahrzeichen erstreckt sich am Südufer der Seine und wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Französischen Revolution errichtet. Mit einer Gesamthöhe von 300 Metern prägt der Stahlbau das Bild der französischen Hauptstadt. Besucher können den Eiffelturm auf insgesamt drei Plattformen besichtigen. Auf knapp 58 Metern befindet sich ein Selbstbedienungslokal, die zweite Besucherplattform liegt auf knapp 116 Metern und die Dritte auf 276 Metern.