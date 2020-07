Einreise: Dominikanische Republik verlangt Corona-Test

München, 31.07.2020 | 09:23 | soe

Die Dominikanische Republik setzt auf strenge Kontrollmaßnahmen bei der Einreise. Um eine weitere Einschleppung des Coronavirus zu verhindern, müssen seit dem 30. Juli alle Personen beim Grenzübertritt einen negativen COVID-19-Test vorweisen. Damit sollen die Vorsichtsmaßnahmen in dem karibischen Land zur Bekämpfung des Virus gestärkt werden.



Voraussetzung für die Anerkennung des negativen Testbescheids ist, dass dieser zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als fünf Tage ist. Kann ein Einreisender kein Testergebnis vorweisen, ist die Anordnung eines Schnelltests durch das Behördenpersonal am Flughafen möglich. Dieser basiert auf der Analyse einer kleinen Menge Blut und soll schon nach zehn Minuten ein verlässliches Resultat bereitstellen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen von der neuen Vorschrift, so müssen Crewmitglieder und Kinder bis zu einem Alter von fünf Jahren keinen negativen Testbescheid mitführen.Die Dominikanische Republik hat sich seit dem 1. Juli wieder für den internationalen Tourismus geöffnet. Dabei soll die Testpflicht das Vertrauen der Urlauber stärken und dafür sorgen, dass trotz des touristischen Neustarts die Gesundheit der Einheimischen sowie der Besucher nicht gefährdet wird. Das Auswärtige Amt warnt noch bis zum 31. August vor touristischen Aufenthalten in der Dominikanischen Republik.