Einreisestopp: Indien ab heute Virusvarianten-Gebiet

München, 26.04.2021 | 08:39 | soe

Indien gilt ab heute nicht nur als Hochinzidenz-, sondern auch als Virusvarianten-Gebiet. Das Robert Koch-Institut verschärfte die erst am Freitag veröffentlichte Einstufung am 24. April nochmalig, um der prekären Pandemielage in dem südasiatischen Land gerecht zu werden. Damit werden Einreisen aus Indien nach Deutschland größtenteils gestoppt, durch ein Beförderungsverbot sind sie nur noch in Ausnahmefällen erlaubt.



Indien gilt seit dem 26. April als Virusvarianten-Gebiet, Einreisen nach Deutschland sind stark erschwert.

Seit 0 Uhr am 26. April ist es nur noch deutschen Staatsbürgern sowie Personen mit gültigem Aufenthaltstitel in Deutschland gestattet, von Indien nach Deutschland einzureisen. Sie müssen sich nicht nur vor dem Abflug auf das Coronavirus testen lassen und das negative Ergebnis dem Beförderungsunternehmen vorzeigen, sondern nach ihrer Ankunft in Deutschland auch eine 14-tägige Quarantäne antreten. Diese kann nicht durch einen weiteren Coronatest vorzeitig beendet werden, es sind die Einreisebestimmungen der jeweiligen Bundesländer zu beachten.Das Robert Koch-Institut hatte Indien in seiner wöchentlichen Aktualisierung der Risikoliste am Mittag des 23. April als Corona-Hochinzidenzgebiet eingestuft. Auf Bestreben mehrerer Mitglieder der Bundesregierung erfolgte dann einen Tag später die Nachsteuerung auf den Status eines Virusvarianten-Gebietes. Damit wurden die Einreisebedingungen noch einmal stärker reglementiert. Nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegenüber deutschen Medien soll auf diese Weise verhindert werden, dass die sich in Indien stark ausbreitende Virusvariante B.1.617 die Erfolge der deutschen Impfkampagne gefährdet. Sie gilt als besonders ansteckend und gefährlich.Indien verzeichnet seit Mitte März stark steigende Infektionszahlen, zuletzt steckten sich knapp 350.000 Menschen pro Tag in dem rund 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Land neu mit dem Coronavirus an. Das Gesundheitssystem gilt vielerorts als stark überlastet. Zahlreiche Staaten setzten den Direktflugverkehr mit Indien bereits vorübergehend aus, in Deutschland wird diese Maßnahme derzeit noch diskutiert.