Griechenland fordert Corona-Test bei Einreise auf dem Landweg. Keine Änderung für Flugreisende.

Griechenland reagiert auf steigende Neuinfektionszahlen mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie. So müssen ab dem 17. August alle Personen, die auf dem Landweg die Grenze nach Griechenland überqueren, verpflichtend einen negativen Corona-Testbescheid vorlegen. Dies gilt unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen. Bei der Einreise mit dem Flugzeug gilt die Testpflicht nicht, daher können Urlauber zum aktuellen Stand weiterhin wie gewohnt einreisen.



Der negative COVID-19-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Die Einreise selbst ist wie bisher aus den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlaubt, auch deutsche Urlauber sind willkommen. Einreisende müssen sich allerdings spätestens 24 Stunden vor der Ankunft online registrieren . Zu den neu verhängten Maßnahmen zählt auch eine Sperrstunde für Tavernen, Bars und Discotheken. Diese müssen ab sofort und vorerst bis zum 23. August spätestens um Mitternacht schließen.Hintergrund der neuen Sicherheitsmaßnahmen sind steigende Fallzahlen in dem beliebten Urlaubsland. Auf der Kleininsel Poros, die vor allem bei Athenern als Sommerurlaubsziel gefragt ist, wurden zuletzt mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin verhängte die griechische Regierung einen teilweisen Lockdown für das Eiland, der Einschränkungen in Gastronomie-Betrieben sowie eine Maskenpflicht in allen Einrichtungen im Freien sowie in geschlossenen Räumen umfasst.