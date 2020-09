Einreise: Thailand erlaubt wieder Langzeit-Touristen

München, 16.09.2020 | 08:59 | soe

Thailand will nach einem halben Jahr Pause wieder ausländische Touristen ins Land lassen. Ein entsprechender Beschluss erging am 15. September durch das Kabinett in Bangkok. Zunächst sind allerdings nur Langzeiturlauber erlaubt, die dafür ein Visum benötigen und zu Beginn ihres Aufenthaltes 14 Tage lang in staatliche Quarantäne müssen.



Thailand plant eine baldige Öffnung für Langzeit-Touristen.



Anfang September hatte bereits das Nachrichtenportal Farang berichtet, dass die beliebte thailändische Mit dem neuen Beschluss der thailändischen Behörden dürfen bald erstmals seit März 2020 wieder Urlauber in den südostasiatischen Staat einreisen. Die Beantragung des dafür benötigten Langzeit-Visums soll demnächst möglich sein. Es gilt zunächst für 90 Tage, anschließend kann es zwei Mal verlängert werden. Sobald die vorgeschriebene zweiwöchige Isolationszeit vorüber ist, sollen sich die Touristen frei im Land bewegen dürfen. Eine Regierungssprecherin Thailands setzte als Ziel bis zu 1.200 ausländische Besucher pro Monat an.Anfang September hatte bereits das Nachrichtenportal Farang berichtet, dass die beliebte thailändische Urlaubsinsel Phuket ihre Grenzen wieder für Touristen öffnen will . Dabei wurde angegeben, dass Teilnehmer des „Phuket Longstay“-Programms lange touristische Aufenthalte von mindestens drei Monaten planen. Das Programm ist Auftakt eines Vier-Stufen-Plans zur schrittweisen und sicheren Wiederaufnahme des Tourismusbetriebs in Thailand.

Weitere Nachrichten über Reisen

16.09.2020 Corona-Reisewarnung: Amsterdam und Budapest sind neue Risikogebiete Am 16. September hat das Robert Koch-Institut die Liste an Risikogebieten aktualisiert. Seitdem zählen Budapest sowie zwei niederländische Provinzen inklusive Amsterdam dazu. Am 16. September hat das Robert Koch-Institut die Liste an Risikogebieten aktualisiert. Seitdem zählen Budapest sowie zwei niederländische Provinzen inklusive Amsterdam dazu.

16.09.2020 Reisewarnung: Neue Risikogebiete in Frankreich Die Reisewarnung für Frankreich wurde ausgeweitet. Das Robert Koch-Institut erklärte die Region Hauts-de-France sowie das Überseegebiet La Réunion zu neuen Risikogebieten. Die Reisewarnung für Frankreich wurde ausgeweitet. Das Robert Koch-Institut erklärte die Region Hauts-de-France sowie das Überseegebiet La Réunion zu neuen Risikogebieten.

16.09.2020 Robert Koch-Institut: Wien ist neues Corona-Risikogebiet Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochabend neue Corona-Risikogebiete bekanntgegeben. Darunter ist auch die österreichische Hauptstadt Wien. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus. Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochabend neue Corona-Risikogebiete bekanntgegeben. Darunter ist auch die österreichische Hauptstadt Wien. In der Folge sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus.

16.09.2020 Streik in Frankreich am 17. September In Frankreich droht am 17. September ein Generalstreik, der auch den Zugverkehr des Landes treffen soll. Er beginnt bereits am Abend des Vortages und soll bis zum Freitagmorgen andauern. In Frankreich droht am 17. September ein Generalstreik, der auch den Zugverkehr des Landes treffen soll. Er beginnt bereits am Abend des Vortages und soll bis zum Freitagmorgen andauern.