Thailand Einreise: Phuket öffnet sich wieder für Touristen

München, 07.09.2020 | 09:43 | soe

Phuket heißt bald wieder ausländische Touristen willkommen. Ab dem 1. Oktober will die thailändische Urlaubsinsel in die erste Phase eines vierstufigen Plans starten, mit dem der internationale Tourismus neu aufgenommen werden soll. Hohe Sicherheitsstandards sollen dabei nach einem Bericht des Newsportals Farang sicherstellen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet.



Die thailändische Insel Phuket will ab dem 1. Oktober in einem Vier-Phasen-Plan wieder ausländische Touristen empfangen.

Im ersten Schritt ab Oktober dürfen nur Teilnehmer des „Phuket Longstay“-Programms nach Phuket einreisen. Dabei handelt es sich um ein Projekt für lange touristische Reisen von mindestens drei Monaten. In der zweiten Phase soll dann eine Öffnung für Besucher aus Ländern mit geringem Corona-Risiko folgen. Sie müssen eine 14-tägige Isolierungsphase in einem Hotel einhalten, während der die Unterkunft nur zweimal verlassen werden darf.Haben sich die Kontrollmaßnahmen in Phuket bewährt, tritt eine dritte Phase in Kraft, welche die Einreise aus Staaten mit mäßigem Corona-Risiko erlaubt. Auch dabei ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht. Die vierte und letzte Stufe der Wiederöffnung sieht einen Coronatest bei der Einreise von Touristen am Flughafen vor. Fällt dieser negativ aus, dürfen sie sich frei auf Phuket bewegen. Starten soll diese Phase jedoch erst, sobald die Pandemie weltweit eingedämmt und ein Impfstoff verfügbar ist.