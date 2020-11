Einreise: Tunesien erleichtert Bestimmungen für Pauschaltouristen

München, 25.11.2020 | 15:32 | lvo

Pauschaltouristen nach Tunesien können sich freuen: Für alle Reisenden, die mit einem Reiseveranstalter in das nordafrikanische Land kommen, entfällt die 14-tägige Quarantäne ab sofort. Dies berichtet das Branchenportal FVW am Mittwoch.



Bei der Einreise müssen Urlauber, die mit einem Linienflug ins Land reisen, lediglich einen negativen PCR-Corona-Test vorlegen, der beim Check-in nicht älter als 72 Stunden ist. Weiterhin sind Pauschalurlauber verpflichtet, zur Bestätigung der Reise einen Voucher vorzulegen, der Reservierung, Bezahlung und Betreuung des Aufenthalts durch den Veranstalter bestätigt. Zudem ist ein online verfügbares Auskunftsformular auszufüllen.Pauschalreisende, die mit Charterflügen nach Tunesien reisen, haben es noch einfacher: Sie müssen keinen negativen Test bezeugen. Es heißt jedoch, dass diese an das strikte Hygieneprotokoll für Gruppenreisen des Fremdenverkehrsamt Tunesien gebunden sind. Wiederum strengere Regeln gelten für Individualreisende. Neben dem Nachweis eines negativen Testergebnisses und des Auskunftsformulars ist für sie eine sechstägige Quarantäne vorgeschrieben. Diese kann erst mit einem zweiten negativen Test am sechsten Tag beendet werden.Tunesien gilt seit dem 7. Oktober laut dem Robert Koch-Institut als Risikogebiet. Von Seiten des Auswärtigen Amtes besteht eine Reisewarnung. Reiserückkehrer aus Tunesien müssen demnach bei Ankunft in Deutschland in eine zehntägige Selbstisolation.