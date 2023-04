Einreise in die USA: Warnung vor Esta-Betrug im Internet

München, 13.04.2023 | 15:39 | spi

Für die Einreise in die USA ist ein Esta-Antrag erforderlich, der über eine offizielle Website der US-Regierung ausgefüllt und abgeschickt werden muss. Laut einem Bericht der Stiftung Warentest gibt es im Internet zahlreiche Anbieter, die eine schnellere Bearbeitung des Esta-Antrags versprechen. Dabei handelt es sich jedoch um eine Betrugsmasche. Die offizielle Website lautet https://esta.cbp.dhs.gov/esta und ist an der Endung „.gov“ zu erkennen.



Der Esta-Antrag ist Teil des U.S. Visa Waiver Program für eine visafreie Einreise.

Wer in die USA einreisen will, braucht Geduld. Immerhin: Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 90 Tagen müssen deutsche Staatsangehörige kein Visum beantragen. Um das so genannte U.S. Visa Waiver Program in Anspruch nehmen zu können, muss mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt ein digitaler Esta-Antrag gestellt werden. Benötigt werden dabei unter anderem die Reisepässe aller Mitreisenden, auch von Kindern und Babys, eine von sechs Online-Zahlungsmöglichkeiten und Internetzugang. Der Esta-Antrag kostet 21 US-Dollar.Über die Adresse https://esta.cbp.dhs.gov/esta gelangen Reisende auf die offizielle Esta-Homepage. Die Sprache kann auf Deutsch umgestellt werden. Im Antrag müssen neben persönlichen Daten auch Fragen zu Krankheiten und Vorstrafen beantwortet werden. Das Ausfüllen dauert etwa 30 Minuten. Wurde der Antrag ausgefüllt und auf elektronischem Weg abgeschickt, kommt die Genehmigung innerhalb von 72 Stunden. Verschiedene Anbieter haben aus dieser langen Wartezeit inzwischen ein Geschäftsmodell gemacht. Sie versprechen gegen hohe Gebühren ein schnelleres Genehmigungsverfahren. Garantieren können sie das aber nicht. Reisende werden gebeten, auf solche kostspieligen Angebote zu verzichten.Der Reisepass muss bei der Einreise in die USA noch mindestens sechs Monate gültig sein. Auch ein Rückflugticket ist erforderlich. Eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung ist empfehlenswert. Bis voraussichtlich 11. Mai 2023 ist der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes für Personen über 18 Jahre Pflicht. Es kann zudem sein, dass der Esta-Antrag abgelehnt wird. Dann muss ein Visum beantragt werden. Aber auch das kann unter besonderen Umständen abgelehnt werden. Letztendlich entscheiden die US-Grenzbeamten über die Einreise.