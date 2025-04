Lanzarote: Unwetter sorgt für Notstand und Hotelräumungen

Medienberichten zufolge fielen am vergangenen Samstag, dem 12. April, fast 100 Liter Regen pro Quadratmeter im Ferienort Costa Teguise auf Lanzarote. Auch in Arrecife wurden rund 61 Liter gemessen. Infolge der Wassermassen wurden Straßen, Häuser und sogar einige Hotelanlagen überflutet. In mehreren Unterkünften kam es außerdem zu Stromausfällen und Versorgungsengpässen. Einige Hotels mussten evakuiert werden.

Notstand aufgehoben – Aufräumarbeiten dauern an

Der ausgerufene Notstand wurde am Sonntag wieder aufgehoben. Dennoch bleibt die Lage auf Lanzarote weiterhin angespannt: Einsatzkräfte sind weiterhin mit der Beseitigung von Schlamm und Schäden beschäftigt. Zudem kann es auch in den kommenden Tagen lokal zu Einschränkungen im Straßenverkehr und in Hotelanlagen kommen.

Hinweise für Reisende auf Lanzarote

Reisende auf Lanzarote sollten sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage und eventuelle Einschränkungen vor Ort informieren. Offizielle Informationen liefert der spanische Wetterdienst Amet. Zudem empfiehlt es sich, vor Anreise Kontakt zur gebuchten Unterkunft aufzunehmen oder sich bei dem Reiseveranstalter zu informieren, um die örtliche Situation einzuschätzen.