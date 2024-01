Eintrittsgebühr in Venedig: Tagestouristen müssen 5 Euro zahlen

München, 17.01.2024 | 11:45 | spi

Venedig erhebt ab Frühjahr 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucherinnen und -besucher. An insgesamt 29 Tagen im Jahr müssen Reisende Eintritt bezahlen. Dafür steht ab sofort eine Online-Buchungsplattform zur Verfügung. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder. Außerdem gilt eine neue Regelung für große Reisegruppen.



Um Gedränge und überfüllte Gassen zu vermeiden, gelten in Venedig in diesem Jahr zwei neue Regelungen. Reisende, die die Lagunenstadt besuchen, ohne dort zu übernachten, müssen eine Eintrittsgebühr von 5 Euro entrichten. Als Nachweis dient ein QR-Code, der bei Kontrollen vorgezeigt werden muss. Auf der offiziellen Website der Stadt kann der Eintritt gebucht und bezahlt werden. Kinder unter 14 Jahren sind von der Gebühr befreit.Vom 25. April bis zum 5. Mai 2024 müssen Reisende für einen Tagesbesuch Eintritt bezahlen. An allen Wochenenden im Mai, also am 11., 12., 18., 19., 25. und 26. Mai, ist ebenfalls Eintritt fällig. Gleiches gilt für die Wochenenden im Juni: Am 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. und 30. Juni zahlen Reisende für Tagesausflüge nach Venedig. Die letzten Termine für kostenpflichtige Besuche sind der 6., 7., 13. und 14. Juli.Eine weitere Änderung betrifft Reisegruppen mit mehr als 25 Personen. Ab dem 1. Juni 2024 dürfen in Venedig keine Führungen mit mehr als 25 Personen durchgeführt werden. Auch der Einsatz von Lautsprechern ist künftig verboten. Die Lagunenstadt Venedig leidet seit einigen Jahren unter dem sogenannten Overtourism. Im Sommer halten sich zeitweise doppelt so viele Besucherinnen und Besucher in der Altstadt wie Einheimische auf.