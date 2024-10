Ende der Strandkorb-Saison an der Ostsee sorgt für Unmut

München, 24.10.2024 | 11:26 | sei

Ein sonniger Strand ohne Strandkörbe – dieses Bild bietet sich Urlauberinnen und Urlaubern derzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Die Saison der beliebten Ruheplätze an der Küste ist offiziell beendet, auch wenn das warme Herbstwetter viele Reisegäste auf eine Verlängerung hoffen ließ. Die strikte Einhaltung des Termins hat laut Umweltministerium jedoch sicherheitsrelevante Gründe.



Der sommerliche Anblick von Strandkörben an der Ostsee bleibt Reisegästen ab Mitte Oktober verwehrt.

Trotz des schönen Herbstsonnenwetters bleibt es dabei, dass an den Stränden der Ostsee in der Regel keine Strandkörbe mehr aufgestellt werden dürfen. Das hat das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns noch einmal klargestellt. „Da ab Mitte Oktober die Wahrscheinlichkeit auch kurzfristiger Sturmfluten enorm steigt, sehen wir leider keine Möglichkeit, die Strandbewirtschaftung in küstenschutzrelevanten Bereichen grundsätzlich über den 15. Oktober hinaus zu erlauben“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Sicherstellung des Küstenschutzes und damit die Sicherheit von Menschen habe Vorrang.In den vergangenen Tagen hatten nicht nur die Strandkorbverleihenden ihren Unmut darüber geäußert, dass sie keine Strandkörbe mehr an den Stränden vermieten können. Auch der Tourismusverband von Mecklenburg-Vorpommern und Tourismusminister Reinhard Meyer (SPD) hatten sich für eine Verlängerung der Saison ausgesprochen. Meyer hatte bei Umweltminister Till Backhaus (SPD) für eine Überprüfung der geltenden Regeln und eine Verlängerung der Saison bis zum 3. November dieses Jahres geworben.Nach den geltenden Regelungen dürfen die Körbe aufgrund der Sturmflutsaison nur von Anfang April bis Mitte Oktober stehen. Ämter können Ausnahmen zulassen, in der Regel begrenzt auf wenige Tage. Diese Ausnahmen sind laut Umweltministerium möglich, wenn an dem Strand keine Unterhaltungsmaßnahmen stattfinden, die Verleiher an das Sturmflutvorhersagesystem angeschlossen sind und sie ihre Anlagen innerhalb von zwölf Stunden nach Eingang der Sturmflutwarnung beseitigen können. Der Verweis auf eine Wetter-App auf dem Handy reiche dafür nicht.Quelle: dpa