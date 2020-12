Einreise: England verkürzt Quarantäne für Deutsche

München, 15.12.2020 | 11:04 | lvo

Großbritannien passt die Einreisebestimmungen an. Wie das Auswärtige Amt meldet, können Einreisende die aufgrund der Corona-Pandemie verhängte Pflichtquarantäne auf fünf Tage verkürzen, indem sie eine negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Die Regelung gilt derzeit ausschließlich in England.



Seit 15. Dezember kann die Quarantäne in England verkürzt werden.

Wer aus Deutschland nach Großbritannien einreist, muss sich im Königreich zunächst einer zehntägigen Quarantäne unterziehen. Die Vorlage eines negativen Corona-PCR-Testergebnisses ermöglicht es, diese Isolation zu halbieren. Die Testung ist ab dem fünften Tag möglich. Der Test ist dabei in einem von der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland lizenzierten Labor durchzuführen. Eine Liste der zuständigen Labore finden Reisende auf der Website der britischen Regierung. Zudem sind die Kosten für den PCR-Test selbst zu tragen und belaufen sich vorläufigen Informationen zufolge auf 120 Pfund Sterling, was 131,17 Euro entspricht. In Nordirland, Schottland und Wales ist eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne derzeit nicht möglich.Die Regelung gilt neben Reisenden aus Deutschland für alle Ankünfte aus Staaten, die keinen sogenannten Travel Corridor mit dem Vereinigten Königreich vereinbart haben. Ankommende Personen aus Ländern des Travel Corridors unterliegen keiner Isolationspflicht. Zu den Staaten mit vereinbartem Travel Corridor zählen beispielsweise Regionen wie die britischen Überseegebiete und einige griechische Inseln sowie Länder, darunter Australien, Finnland, Irland, Norwegen oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Wer vor der Einreise nach Großbritannien mindestens zwei Tage in einem Travel Corridor-Staat verbracht hat, kann seine Selbstisolation bereits ab dem dritten Tag durch einen negativen Test beenden.Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor Reisen nach Großbritannien, das als Risikogebiet eingestuft ist. Von der Warnung ausgenommen sind lediglich die Isle of Man, die Kanalinsel Guernsey sowie einige britische Überseegebiete. Vor der Einreise sind alle Personen verpflichtet, sich online anzumelden. Diese elektronische Registrierung ermöglicht eine vereinfachte Nachverfolgung potenzieller Infektionsketten.