Erdbeben in Taiwan: Was Reisende jetzt wissen müssen

München, 21.01.2025 | 11:53 | nmh

Mitten in der Nacht hat ein Erdbeben der Stärke 6,4 die ostasiatische Insel Taiwan erschüttert. Betroffen ist vor allem der Südwesten des Landes. Es kam zu Verletzten, Sachschäden und Stromausfällen. Welche Auswirkungen das auf Reisen hat und wie sich Urlauberinnen und Urlauber schützen können, erfahren Sie hier.



Ein Erdbeben der Stärke 6,4 traf in der Nacht zum Dienstag Taiwan.

Das Epizentrum des Bebens lag im Kreis Chiayi, etwa 200 Kilometer südlich von Taipeh. Laut der Wetterbehörde ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 9,7 Kilometern. Besonders betroffen sind der Südwesten und die Stadt Tainan. Nach ersten Berichten kam es in der Region zu beschädigten Straßen, Stromausfällen und vereinzelten Gebäudeschäden. Nachbeben wurden bereits registriert und die Wetterbehörde warnt vor weiteren Erdstößen in den nächsten drei Tagen.Reisende, die aktuell in Taiwan unterwegs sind oder eine Reise planen, sollten sich regelmäßig über die Lage vor Ort informieren. Die lokalen Behörden raten, beschädigte Gebäude zu meiden und sich von Küstenregionen und anderen potenziell gefährdeten Gebieten fernzuhalten. Besonders in den betroffenen Regionen Chiayi und Tainan ist Vorsicht geboten. Auch der öffentliche Nahverkehr könnte eingeschränkt sein. Flughäfen in Taiwan sind derzeit geöffnet, jedoch sollten Reisende mögliche Verzögerungen einplanen.