Erdrutsche und Sturzfluten auf Bali und Java

München, 21.01.2025 | 16:54 | ksu

Anhaltender Starkregen hat auf den indonesischen Inseln Bali und Java Erdrutsche und Sturzfluten ausgelöst. Die Behörden berichten von Schäden an Häusern und Infrastruktur. Reisende sowie Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgefordert, besondere Vorsicht walten zu lassen. Bali und Java befinden sich mitten in der Regenzeit, die von November bis April anhält.



Reisende müssen auf Bali und Java mit weiteren Regenfällen rechnen.

Auf Bali und Java haben schwere Regenfälle und starke Winde in den vergangenen Tagen Erdrutsche und Sturzfluten ausgelöst. Nach Angaben der Behörden kam es zu erheblichen Schäden an Häusern und Infrastruktur. Auf Bali wurden im Bezirk Klungkung sowie in der Hauptstadt Denpasar mehrere Gebäude von Erdmassen begraben. In beiden Regionen laufen Such- und Rettungsmaßnahmen. Auch auf Java, insbesondere im Bezirk Petungkriyono, kam es zu Erdrutschen.Die indonesischen Behörden warnen vor anhaltendem Regen und möglichen weiteren Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Sturzfluten. Besonders gefährdet seien Regionen nahe Berghängen oder Flüssen. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Reisende sollten achtsam bleiben und sich über lokale Warnungen informieren.Die Regenzeit in Indonesien dauert von November bis April und bringt regelmäßig starke Regenfälle mit sich, die zu Erdrutschen und Überschwemmungen führen können. Bali und Java gehören zu den beliebtesten Reisezielen in Indonesien, vor allem aufgrund ihrer kulturellen und landschaftlichen Highlights. Während der Regenzeit wird Reisenden empfohlen, ihre Pläne flexibel zu gestalten und sich vor Ort über Wetterbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.Quelle: dpa