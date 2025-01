Estland: Heftiger Schneefall sorgt für Stromausfälle

München, 14.01.2025 | 08:38 | sei

In Estland sorgt ein heftiger Wintereinbruch für Behinderungen durch starken Schneefall. Das baltische Land hat derzeit mit Stromausfällen und schweren Verkehrsbehinderungen zu kämpfen. Reisende sollten sich auf teilweise blockierte Straßen, Ausfälle in der Energieversorgung und Einschränkungen im öffentlichen Leben einstellen.



Reisende in Estland sollten sich auf witterungsbedingte Verkehrseinschränkungen einstellen.

In Estland sind Zehntausende Menschen wegen heftigen Schneefalls und Schneestürmen von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Mehr als 17.000 Haushalte waren nach Angaben des nationalen Versorgers am Wochenende zeitweise ohne Strom. Am stärksten betroffen gewesen sei die Region um die zweitgrößte Stadt Tartu, aber auch in anderen Teilen des baltischen EU-Landes waren Bewohnerinnen und Bewohner ohne Stromversorgung.Im Straßen- und Zugverkehr kam es wegen Schnee und Eisglätte zu Behinderungen und Ausfällen. Räumfahrzeuge waren im Dauereinsatz, die Rettungskräfte mussten am Wochenende mehr als 300-mal ausrücken – zumeist, um Bäume zu beseitigen, die aufgrund der Schneelast auf Straßen oder Stromleitungen gefallen waren. Zudem kam es zu Dutzenden Verkehrsunfällen und mehreren beim Heizen ausgelösten Bränden.Die schweren Schneefälle und Schneestürme hatten am Freitagmorgen begonnen und hielten über das Wochenende an. Sie sollen laut Wettervorhersage zum Wochenbeginn nachlassen. Für die Region um Tartu sind zum Ende dieser Woche und am kommenden Wochenende wieder deutlich mildere Temperaturen um fünf Grad Celsius gemeldet, was den Großteil der Schneemassen zum Schmelzen bringen dürfte.Quelle: dpa