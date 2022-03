Estland: Nutzung von Corona-Zertifikat aufgehoben

München, 17.03.2022 | 10:16 | rpr

Estland hat die landesweiten Corona-Maßnahmen gelockert. Demnach muss das Corona-Zertifikat, welches den Zutritt zu sämtlichen Inneneinrichtungen des öffentlichen Lebens gemäß der 2G-Regel gestattet, fortan nicht mehr vorgelegt werden. Ebenso wurde für Restaurants und Bars die Sperrstunde außer Kraft gesetzt, so die Tagesschau.



Estland hat die landesweiten Corona-Maßnahmen gelockert.

In Estland sind weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen im öffentlichen Leben in Kraft getreten. Wie die estnische Regierung in Tallinn mitteilte, wurde die Pflicht zur Vorlage eines Grünen Passes für Geimpfte und Genesene für den Zutritt zu Innenräumen sämtlicher öffentlicher Einrichtungen aufgehoben. Von weiteren Erleichterungen profitiert zudem die Gastronomie: Hier wurde die Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr wurde abgeschafft. Weiterhin in Kraft bleibt jedoch die landesweit geltende Maskenpflicht: Demnach ist in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie im öffentlichen Nahverkehr das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes stets obligatorisch.Die Vorlage eines COVID-Zertifikats bleibt im Rahmen der Einreisebestimmungen für Estland jedoch weiterhin verpflichtend. Da Deutschland aktuell der roten Zone zugeordnet wird, ist für eine quarantänefreie Einreise ein Impf- oder Genesungsnachweis vorzulegen. Ungeimpften Reisenden wird die Einreise mittels negativem PCR-Test gestattet, dessen Probeentnahme maximal 72 Stunden vor Einreise zurückliegen darf. Alternativ besteht die Möglichkeit, den PCR-Test direkt nach Ankunft nachzuholen. In beiden Fällen wird im Anschluss eine siebentägige Quarantäne angeordnet, welche nach vier Tagen durch einen weiteren PCR-Test frühzeitig beendet werden darf. Kinder unter zwölf Jahren, die in Begleitung von geimpften oder genesenen Erziehungsberechtigen einreisen, sind von der Test- und Quarantänepflicht befreit.Im Zuge einer Risikomatrix, die aus einer vierstufigen Farbskala besteht, stuft Estland das landesweite Corona-Risiko der höchsten Farbkategorie Rot zu. Mit Stand zum 16. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.951. Dennoch zeichnet sich im Vergleich zum Vormonat eine sinkende Tendenz der Neuinfektionen ab, die Anfang Februar dieses Jahres ihren Höhepunkt erreicht hatte.