Europa-Park: Neue Achterbahn Voltron und Start der Wintersaison

München, 29.11.2024 | 10:27 | spi

Die Achterbahn „Voltron Nevera“ hat dem Europa-Park im Jahr 2024 ein Besucherplus beschert und Millionen Fahrgäste begeistert. Der Freizeitpark verzeichnet eine starke Nachfrage, die auch von wiedereröffneten Attraktionen unterstützt wird. Zum Start der Wintersaison locken festliche Highlights, bevor 2025 das 50-jährige Bestehen gefeiert wird.





Die Achterbahn "Voltron Nevera" im Europa-Park begeistert Besucherinnen und Besucher seit Frühjahr 2023. © Europa-Park

Seit der Eröffnung im April 2024 hat die Achterbahn „Voltron Nevera“ im kroatischen Themenbereich des Europa-Parks über drei Millionen Fahrgäste verzeichnet. Sie ist ein Publikumsmagnet, der vor allem jüngere Zielgruppen anzieht und die Besucherzahlen des Parks steigen ließ. Auch die wiedereröffneten Klassiker „Alpenexpress Enzian“ und „Tiroler Wildwasserbahn“ erfreuten sich großer Beliebtheit und trugen zur Steigerung der Gästezahlen bei.In der Wintersaison verwandelt sich der Europa-Park in ein winterliches Paradies mit 3.500 Tannenbäumen und festlicher Dekoration. Die Saison, die bis zum 12. Januar läuft, zieht auch viele Gäste aus Frankreich und der Schweiz an. Die Besucherinnen und Besucher können die Attraktionen des Parks in winterlichem Ambiente erleben und sich auf saisonale Angebote freuen.Mit einem prognostizierten Besucherplus von fünf Prozent und bis zu sieben Millionen Gästen blickt der Europa-Park auf ein starkes Jahr zurück. Die Kombination aus neuen Attraktionen und bewährten Highlights machte 2024 zu einem erfolgreichen Jahr für Deutschlands größten Freizeitpark. Neben den Fahrgeschäften trugen auch die zahlreichen Events und das erweiterte Hotelangebot zum Erfolg bei.Quelle: dpa