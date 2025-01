Fährenstreik auf Sizilien: Einschränkungen im Schiffsverkehr erwartet

München, 02.01.2025 | 11:45 | spi

Am 8. Januar 2025 kommt es in der Region Sizilien zu einem ganztägigen Fährenstreik. Die Streikmaßnahmen betreffen den gesamten Fährverkehr und könnten zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen führen. Auch vor und nach dem Streiktag ist mit Einschränkungen zu rechnen. Reisende werden dazu aufgerufen, sich im Vorfeld bei ihren Reiseveranstaltern oder Fährgesellschaften über aktuelle Änderungen zu informieren.



Nicht nur am Streiktag, sondern auch in den Tagen davor und danach sind Verspätungen und Ausfälle möglich.Reisende, die an diesem Tag eine Überfahrt geplant haben, sollten alternative Verkehrsmittel in Betracht ziehen oder ihre Reisepläne anpassen.