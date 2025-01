Filmtourismus in Großbritannien: Neue Kampagne bewirbt Drehorte von Harry Potter und Co.

München, 30.01.2025 | 13:26 | nmh

Filmkulissen zum Anfassen: Großbritannien lädt mit einer neuen Filmtourismus-Kampagne dazu ein, weltberühmte Drehorte hautnah zu erleben. „Großbritannien im Rampenlicht“ nimmt Besucherinnen und Besucher mit zu den Schauplätzen großer Kinohits wie Harry Potter, Paddington, Bridget Jones, Spider-Man und Fast & Furious. In Deutschland läuft die Werbekampagne unter anderem in Kinos, an Bahnhöfen und online auf sozialen Medien.



Mit einer neuen Kampagne bewirbt Visit Britain weltberühmte Filmkulissen als Reiseziele. © CHECK24/Hanke



Großflächige Werbekampagne auch in Deutschland



Neben dem Kurzfilm wird die Kampagne breit ausgespielt: Werbeflächen am Berliner Kurfürstendamm und großen Bahnhöfen, TV-Spots, Kinowerbung und Inhalte auf Streaming-Plattformen sollen Reisende begeistern. Denn das Land ist bekannt für einzigartige Filmorte und ikonische Filme und Serien. Visit Britain möchte so Buchungen für Großbritannien-Reisen gezielt fördern.



Filmtourismus als Wirtschaftsfaktor



