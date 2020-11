Einreise: Finnland-Urlaub weiterhin nicht möglich

München, 20.11.2020 | 10:10 | lvo

Finnland lässt die Grenzen weiterhin geschlossen. Wie das Branchenmagazin FVW am Donnerstag berichtete, bleibt die Einreise nach Finnland noch bis mindestens 13. Dezember 2020 nicht möglich. Hintergrund der andauernden Sperre sind die starken Unterschiede vom Infektionsgeschehen im Land im Vergleich zum Rest Europas.



Damit ist die Einreise auch für Deutsche weiterhin nicht gestattet. Es gelten einige Ausnahmen. So dürfen Finnen nach Hause zurückreisen. Eine Durchreise ist zudem erlaubt, wenn Finnland Transitland auf dem Weg in ein anderes Land ist. Auch Dienstreisen oder andere wichtige Gründe gestatten unter Umständen eine Einreise. Wer nach Finnland kommt, wird zu einer freiwilligen zehntägigen Quarantäne aufgefordert, die durch zwei COVID-Tests verkürzt werden kann.Finnland sieht keinen Grund, die Einreisebeschränkungen zu lockern, solange das Infektionsgeschehen im restliche Europa höher ist als in Finnland. Das teilte die Regierung um Ministerpräsidentin Sanna Marin mit. Finnland verzeichnet die europaweit niedrigsten Neuinfektionszahlen. In den vergangenen zwei Wochen lag der Wert bei 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser bei 311, in Österreich sogar bei 1.084 Neuinfektionen.