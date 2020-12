Lappland: Finnland schafft neuen Nationalpark Salla

München, 10.12.2020 | 10:28 | lvo

Finnland schafft einen neuen Nationalpark. Das neue Schutzgebiet könnte bereits im kommenden Jahr etabliert werden. Der Nationalpark Salla befindet sich dann nördlich des Polarkreises in der finnischen Region Lappland. Die Region zwischen dem Skigebiet Salla und der russischen Grenze ist zwar eine der am wenigsten besiedelten Gebiete Europas, jedoch leben dort rund 10.000 Rentiere.



Die Größe des Salla-Nationalparks soll rund 10.000 Hektar betragen und befindet sich im bereits 2017 etablierten Naturreservat Sallatunturi. Die Fläche des künftigen Nationalparks besiedeln Pflanzen- und Tierarten von unschätzbarem Wert. Das Gebiet beherbergt alte Wälder, Sümpfe und Moorlandschaften sowie geologische und kulturhistorische Stätten. Die Schaffung des neuen Nationalpark Salla wurde Mitte November vom Umweltministerium im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben, mit den Vorbereitungen haben die Finnen bereits begonnen.Für Salla ist der Naturschutz ein wichtiges Anliegen. Die Region investiert bereits seit einigen Jahren in einen nachhaltigen Tourismus und ist eines der Pilotgebiete in Finnlands „Sustainable Travel Finland Programme“. Somit liegt auch bei der Einrichtung des neuen Nationalparks besonderes Augenmerk auf nachhaltigem Tourismus für die Region. Der Nationalpark ist durch eine Busverbindung sowohl vom nächsten Flughafen in Kuusamo als auch vom nächsten Bahnhof leicht erreichbar. Für die umweltfreundlichere Anreise können Gäste den Nachtzug von Helsinki nach Kemijärvi nehmen und von dort den Bus nach Salla.Die Abgeschiedenheit Finnlands bietet Reisenden Ruhe und Entspannung in ungezähmter Natur. Die Aktivitäten in Salla reichen im Winter von Schneemobil-Safaris über Besuche in Rentierparks bis hin zu Skifahrten und Schneeschuhwanderungen. Im Sommer macht die Mitternachtssonne die Nacht am Polarkreis zum Tag. Wanderungen, Kanufahrten und Camping sind nur Beispiele für die Vielfältigkeit der Outdoor-Erlebnisse in Lappland. In Finnland gibt es aktuell bereits 40 Nationalparks.