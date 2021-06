Finnland: Urlaub ab 21. Juni möglich

München, 18.06.2021 | 09:20 | rpr

​Ein Urlaub in Finnland ist bald wieder möglich. Wie das Nachrichtenportal Schengenvisainfo.com berichtet, wird die touristische Einreise für Reisende aus der Europäischen Union und des Schengen-Raums ab dem 21. Juni unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlaubt. Aktuell ist die Einreise aus Deutschland nach Finnland nur für Reisende mit triftigem Grund gestattet.



Ab dem 21. Juni öffnet Finnland seine Grenzen für nicht-notwendige Reisen für Länder der EU und des Schengen-Raums.

Die Einreise nach Finnland aus nicht wesentlichen Zwecken wird künftig mit spezifischen Einreisebestimmungen verknüpft. Demnach gilt eine Corona-Testpflicht, von der Reisende mit vollständigem Impfschutz befreit sind. Die zweite Impfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen. Auch ein Genesungs-Nachweis wird akzeptiert. Dieser muss allerdings belegen, dass die Person in den vergangenen sechs Monaten an COVID-19 erkrankt und vollständig genesen ist. Wer einen Genesungs-Nachweis sowie eine erste Impfdosis, die mindestens eine Woche vor Einreise erfolgt ist, vorgelegen kann, darf ebenfalls ohne negativen Corona-Test einreisen. Die Belege müssen dabei in englischer, finnischer oder schwedischer Sprache nachgewiesen werden. Auch Reisende aus Ländern außerhalb der EU und des Schengen-Raums, deren 14-Tage-Inzidenz unter 25 pro 100.000 Einwohner liegt, dürfen ab dann nach Finnland einreisen. Die neuen Einreisebestimmungen ab 21. Juni sollen vorerst bis 11. Juli Gültigkeit behalten.Je nach Infektionsgeschehen werden in Finnland die Corona-Restriktionen regionsabhängig bestimmt. Allgemein stehen gastronomische Betriebe Gästen allerdings offen, hierbei unterscheiden sich je nach Einstufung der Region allerdings die Sperrzeiten. In der Provinz Uusimaa, in der auch die Hauptstadt Helsinki liegt, dürfen Restaurants und Bars von 5 bis 23 Uhr offenstehen. Dabei gilt in Restaurants eine maximale Auslastung von 75 Prozent und in Bars von höchstens 50 Prozent. Darüber hinaus wird landesweit das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes grundsätzlich empfohlen, in Helsinki gilt im öffentlichen Nahverkehr allerdings eine Maskenpflicht.Seit dem 23. Mai wird Finnland seitens des Robert Koch-Instituts nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Analog dazu besteht auch keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Dennoch ist aktuell eine touristische Einreise nach Finnland noch nicht gestattet. Derzeit erlaubt Finnland die Einreise nur für Länder, deren 14-Tage-Inzidenz den Wert von 25 pro 100.000 Einwohner unterschreitet. Ausnahmen gelten für Reisen aus triftigen Gründen, wie etwa den Besuch eines engen Verwandten.