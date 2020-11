Flughafen München: Betrieb an Terminal 1 vorerst eingestellt

München, 20.11.2020 | 10:11 | lvo

Am Terminal 1 des Flughafen München wird der Betrieb bis auf weiteres eingestellt. Alle An- und Abreisen, einschließlich der Gepäckausgabe, werden ab 1. Dezember 2020 am Terminal 2 abgewickelt. Dies berichtet der Flughafen München.



Der Betrieb des Terminal 1 am Flughafen München wird vorerst eingestellt. © FMG



Grund für die Einstellung der Passagierabfertigung an Terminal 1 ist die aktuelle Pandemie-Situation. Weltweite Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln haben zur Folge, dass die Airlines ihre Flugangebote in den Wintermonaten auch am Flughafen München weiter reduziert haben. Bereits im Frühjahr war das Terminal 1 des Münchener Flughafens schon einmal vorübergehend geschlossen worden. Mit steigendem Passagieraufkommen in den Sommermonaten konnte der größte Flughafen Deutschlands den Betrieb des Terminals im Juli dann jedoch wieder aufnehmen, wofür zahlreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt wurden. Für die regulär an Terminal 1 ansässigen Airlines wird der Check-In dann auf der Ankunftsebene (Ebene 03) des Terminal 2 durchgeführt. Zum Parken stehen Gästen mit Auto die Parkhäuser P20 und P26 zur Verfügung. Diese befinden sich nah an Terminal 2. Reisende sollten sich vor Abreise neben dem neuen Abflugort auch über die aktuellen Serviceangebote, wie geöffnete Gastronomie mit Getränken und Speisen zum Mitnehmen sowie Shops, informieren.Grund für die Einstellung der Passagierabfertigung an Terminal 1 ist die aktuelle Pandemie-Situation. Weltweite Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln haben zur Folge, dass die Airlines ihre Flugangebote in den Wintermonaten auch am Flughafen München weiter reduziert haben. Bereits im Frühjahr war das Terminal 1 des Münchener Flughafens schon einmal vorübergehend geschlossen worden. Mit steigendem Passagieraufkommen in den Sommermonaten konnte der größte Flughafen Deutschlands den Betrieb des Terminals im Juli dann jedoch wieder aufnehmen, wofür zahlreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt wurden.

Weitere Nachrichten über Reisen

20.11.2020 Einreise: Dominikanische Republik führt E-Ticket ein Die Dominikanische Republik regelt ihre Ein- und Ausreiseprozesse neu. Ab dem 29.November 2020 wird es ein elektronisches Formular geben. Das müssen Reisende beachten. Die Dominikanische Republik regelt ihre Ein- und Ausreiseprozesse neu. Ab dem 29.November 2020 wird es ein elektronisches Formular geben. Das müssen Reisende beachten.

20.11.2020 Neue Corona-Risikogebiete: Reisewarnung für Teile Griechenlands Das Robert Koch-Institut hat erneut Risikogebiete benannt. Neu sind eine weitere Region in Griechenland sowie ganz Litauen und Lettland. Ein beliebtes Urlaubsland wurde von der Liste gestrichen. Das Robert Koch-Institut hat erneut Risikogebiete benannt. Neu sind eine weitere Region in Griechenland sowie ganz Litauen und Lettland. Ein beliebtes Urlaubsland wurde von der Liste gestrichen.

20.11.2020 Notstand in Tschechien verlängert Aufgrund der Corona-Pandemie hat das tschechische Parlament den landesweiten Notstand verlängert. Dieser soll bis zum 12. Dezember andauern. Aufgrund der Corona-Pandemie hat das tschechische Parlament den landesweiten Notstand verlängert. Dieser soll bis zum 12. Dezember andauern.

20.11.2020 Einreise: Finnland-Urlaub weiterhin nicht möglich Finnland-Reisen sind bis mindestens Mitte Dezember nicht möglich. Grund ist der starke Unterschied der Corona-Lage Finnlands vom Rest Europas. Finnland-Reisen sind bis mindestens Mitte Dezember nicht möglich. Grund ist der starke Unterschied der Corona-Lage Finnlands vom Rest Europas.