Fotografieren verboten: Thailand erlässt neue Regeln fürs Schnorcheln und Tauchen

Thailand hat am 24. April 2025 neue Vorschriften für das Tauchen und Schnorcheln erlassen, um die empfindlichen Korallenriffe besser zu schützen. Die Regelungen betreffen insbesondere die Unterwasserfotografie sowie Verhaltensvorgaben für Schnorchlerinnen und Schnorchler. Die Maßnahmen gelten ab sofort landesweit und richten sich sowohl an Touristinnen und Touristen als auch an Tauchschulen und Guides.