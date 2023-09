Frankreich: Bahnstreik im ganzen Land

München, 25.09.2023 | 15:58 | spi

Ein Streik bei der französischen Bahn wird am Dienstag, den 26. September, den Bahnverkehr im ganzen Land einschränken. Am stärksten betroffen dürften Paris und die Region Île-de-France sein. Aber auch bei überregionalen Intercity-Verbindungen drohen Verspätungen oder Ausfälle. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF bittet ihre Reisenden, sich über den Stand ihrer Zugreise zu informieren und gegebenenfalls eine Alternative zu wählen.



Reisende in Frankreich müssen sich auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Für Dienstag, den 26. September, rufen die Gewerkschaften CGT, Sud Rail und Cfdt Cheminots zu einem landesweiten Arbeitskampf auf. Obwohl sich der Streik in erster Linie auf den Güterverkehr konzentriert, wird auch der Personenverkehr betroffen sein.In Paris und in der Region Île-de-France werden mehrere RER- und Transilien-Züge wegen des Streiks nur eingeschränkt verkehren. Am stärksten betroffen sind die RER-Linien C und D sowie die Transilien-Ligne N. Auf der Ligne P und der RER-Linie E T4 rechnet die SNCF mit leichten Beeinträchtigungen. Für Reisende sind daher vor allem im Großraum Paris Ausfälle und Verspätungen zu erwarten.Auch die überregionalen französischen Medien prognostizieren für den 26. September landesweit leichte bis starke Beeinträchtigungen. So meldet der öffentlich-rechtliche Fernsehsender France 3 unter anderem, dass die Strecke Nizza-Tende komplett und die Strecke Marseille-Les Arc zu 70 Prozent ausfallen wird. Um den Ausfall zu kompensieren, werden Ersatzbusse eingesetzt. Reisende sollten sich über die Verkehrslage und den Status ihres Zuges informieren und gegebenenfalls auf Mietwagen oder Taxi umsteigen.