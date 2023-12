Frankreich: Bahnstreik am ersten Dezemberwochenende

München, 30.11.2023 | 12:50 | spi

In Frankreich wird die Bahn bestreikt. Vom 30. November bis zum 2. Dezember müssen Reisende mit Einschränkungen in den Zügen der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF rechnen. Die Bahngewerkschaft CGT Cheminots hat ihre Mitglieder zu landesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen.



In Frankreich streikt das Bahnpersonal am ersten Dezemberwochenende.

Der Streik beginnt am Donnerstag, den 30. November, um 19 Uhr. Er dauert bis Samstag, 2. Dezember, 8 Uhr. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Am Wochenende muss in Frankreich mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Reisende sollten den Streik bei ihrer Reiseplanung berücksichtigen und ihre Zugverbindungen überprüfen. Betroffene Pauschalreisende wenden sich bitte an ihren Reiseveranstalter.In der Region Île-de-France ist vor allem die RER C betroffen. Nur jeder dritte Zug soll am Donnerstag und Freitag fahren, berichtet die Zeitung Le Parisen. Fahrgäste der RER D müssen am Freitag mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die RER E fährt dagegen nur mit leichten Verspätungen, die U-Bahn ist nicht betroffen.In Frankreich wird es an Weihnachten keine Bahnstreiks geben. Darauf einigten sich die Gewerkschaften. Die Probleme zwischen Personal und Arbeitgeber sind damit aber nicht vom Tisch. Die Gewerkschaft CGT Cheminots will mit ihrem Streikaufruf auf diese Probleme aufmerksam machen. Es geht um Personalmangel, die Verweigerung von Urlaub und unbezahlte Überstunden.