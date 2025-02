Frankreich: Einheitliche Taxipreise für Flughafentransfers ab Februar

München, 05.02.2025 | 14:51 | nmh

Wer in Frankreich mit dem Taxi unterwegs ist, sollte die neuen Preise kennen: Zum 1. Februar 2025 wurden die offiziellen Tarife für lizenzierte Taxis angepasst. Während in Nizza und Toulouse die Preise für Fahrten von und zu den Flughäfen unverändert bleiben, gibt es in Paris leichte Änderungen.



Seit dem 1. Februar gelten für lizenzierte Taxis in Frankreich aktualisierte Festpreise für Fahrten zu den Flughäfen Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Nizza Côte d’Azur und Toulouse-Blagnac. Die Preise für Paris wurden angepasst: Eine Fahrt vom rechten Seine-Ufer nach Charles-de-Gaulle kostet nun 56 Euro, vom linken Ufer 65 Euro. Die Strecke zwischen Paris-Orly und dem rechten Ufer bleibt bei 45 Euro, während die Fahrt zum linken Ufer 36 Euro beträgt. In Nizza und Toulouse bleiben die Tarife stabil – eine Fahrt ins Zentrum von Nizza kostet weiterhin 32 Euro, nach Monaco 95 Euro und nach Cannes 85 Euro. In Toulouse variiert der Preis je nach Stadtteil zwischen 15 und 47 Euro.Auch die allgemeinen Taxi-Tarife wurden aktualisiert: Der Grundpreis für eine Fahrt beträgt jetzt 4,48 Euro, pro Kilometer werden 1,29 Euro berechnet. Die maximale Stundenrate liegt bei 41,76 Euro. Der Mindestfahrpreis für Taxis bleibt bei 8 Euro. In Paris dürfen Taxis weiterhin Reservierungsgebühren verlangen: 4 Euro für eine sofortige Buchung, 7 Euro für eine Vorabbuchung. Zudem fällt für Fahrten mit fünf oder mehr Passagierinnen und Passagieren eine Zusatzgebühr von 5,50 Euro an.Die neuen Festpreise gelten ausschließlich für lizenzierte Taxis und nicht für Ride-Hailing-Dienste wie Uber oder Bolt, die nach einem variablen Preismodell arbeiten. Reisende sollten sich vor nicht lizenzierten Taxis in Acht nehmen – offizielle Fahrzeuge warten an gekennzeichneten Taxiständen an Flughäfen und Bahnhöfen. Wer sicher buchen möchte, kann in Paris beispielsweise die G7-App nutzen, um ein lizenziertes Taxi zu bestellen.