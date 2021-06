Frankreich erlaubt Einreise ohne PCR-Test ab 9. Juni

München, 04.06.2021 | 14:03 | soe

Frankreich erlaubt ab dem 9. Juni wieder Einreisen ohne negativen PCR-Test. Laut Aussage des französischen Staatssekretärs für Tourismus, Jean-Baptiste Lemoyne, genügt für die Einreise von Personen ohne Corona-Impfung ab dann ein negativer Antigen-Schnelltest. Vollständig geimpfte Reisende aus der EU unterliegen beim Grenzübertritt nach Frankreich ab kommendem Mittwoch gar keiner Testpflicht mehr.



Mit den neuen Beschlüssen wird die Einreise nach Frankreich erheblich erleichtert. Derzeit ist dafür für Reisende aus Deutschland sowie anderen Staaten der Europäischen Union noch ein negativer PCR-Test notwendig, dessen Proben höchstens 72 Stunden vor Reisebeginn entnommen wurden. Ausnahmen von dieser Pflicht werden nur in wenigen Fällen gemacht, darunter für Einreisen auf dem Landweg mit weniger als 24 Stunden Aufenthaltsdauer und im Umkreis von weniger als 30 Kilometern vom eigenen Wohnort. Ab dem 9. Juni muss nur noch ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis erbracht werden, das nicht älter als 72 Stunden ist. Diese Testmethode ist in der Regel preisgünstiger und bietet schneller verfügbare Resultate. Vollständig geimpfte Personen können statt des Tests einen Impfnachweis vorlegen, welcher ebenso zur Einreise berechtigt.Zeitgleich zur erleichterten Einreise für Urlauber wurden in Frankreich auch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt, die ab dem 9. Juni in Kraft treten sollen. So dürfen nach Angaben des Saarländischen Rundfunks Restaurants, Bars und Cafés dann auch ihre Innenbereiche wieder bewirten. Zudem soll die Ausgangssperre erst ab 23 Uhr greifen. Nach Plänen von Präsident Emmanuel Macron könnten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich ab dem 30. Juni sogar gänzlich entfallen.Als weitere Maßnahme, um den Tourismus im Land wieder anzukurbeln, hat Frankreich für die kommende Sommersaison kostenlose PCR-Tests für Urlauber in Aussicht gestellt. Davon würden beispielsweise Touristen profitieren, die nach einem Aufenthalt in Frankreich ein negatives PCR-Testergebnis für die Rückkehr in ihr Heimatland benötigen. Auch Besitzer eines Zweitwohnsitzes in Frankreich dürfen sich dann gratis testen lassen.