Frankreich: Kostenlose PCR-Tests für Touristen

Frankreich bietet ausländischen Touristen in diesem Sommer kostenfreie PCR-Tests an. Diese Maßnahme soll nach Aussage des Staatssekretärs für europäische Angelegenheiten, Clément Beaune, die Wiederbelebung des Tourismus unterstützen. Seit dem 19. Mai sind in Frankreich zahlreiche Lockerungen in Kraft getreten, darunter die Öffnung der gastronomischen Außenbereiche.



Wie Clément Beaune gegenüber dem Nachrichtensender Europe 1 am 16. Mai betonte, liegen den gratis zur Verfügung gestellten Tests auch wirtschaftliche Überlegungen zugrunde. Frankreich möchte weiterhin eines der beliebtesten Reiseziele Europas bleiben und Urlaubern einen sicheren Aufenthalt ermöglichen. Auch den Besitzern von Zweitwohnsitzen in Frankreich sollen die kostenfreien Tests zugutekommen. In anderen europäischen Ländern wie Spanien, Großbritannien und Schweden fallen für PCR-Tests zu Reisezwecken zwischen 50 und 300 Euro an.Schon jetzt ist ein negatives PCR-Testergebnis in vielen Ländern Europas Bestandteil der Einreisebestimmungen, ab Ende Juni wird mit der Einführung des digitalen grünen Passes eine EU-weite Angleichung der Reiseregeln erwartet. Am 20. Mai einigten sich die Länder und das Parlament der Europäischen Union auf die letzten Details dieses Nachweises, deren Bekanntgabe in Kürze erwartet wird. Corona-Tests gelten neben einer Impfung und einem Genesungsnachweis als eine der drei Säulen für freieres Reisen innerhalb Europas.Wie das französische Nachrichtenportal The Connexion berichtet, wollte Minister Beaune noch keine klare Aussage über die konkrete touristische Öffnung Frankreichs oder die Reisebedingungen im kommenden Sommer treffen. Hierfür sei es noch zu früh. Seit dem 19. Mai hat in Deutschlands westlichem Nachbarland jedoch die zweite Phase des Lockerungsplans begonnen, welche beispielsweise die Öffnung der Terrassen von Restaurants und Cafés umfasst. Seither greift auch die nächtliche Ausgangssperre erst um 21 Uhr und damit zwei Stunden später als bislang. Museen, Kinos und Theater dürfen ebenfalls wieder öffnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte Ende April den Neustart des Tourismus für den 9. Juni in Aussicht gestellt.