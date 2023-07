Frankreich: Nationalfeiertag am 14. Juli 2023

München, 11.07.2023 | 09:22 | spi

Am 14. Juli 2023 ist in Frankreich der große Nationalfeiertag. Die Französinnen und Franzosen gedenken des historischen Sturms auf die Bastille vor 234 Jahren. In einer Zeit des Absolutismus und großer Ungerechtigkeit eroberten Aufständische die königliche Festung, die als Symbol der Unterdrückung galt. Dieses bedeutende Ereignis markiert den Beginn der Französischen Revolution. Mit großen Militärparaden wird bis heute an den Freiheitskampf erinnert.



Der französische Nationalfeiertag findet am 14. Juli 2023 statt.



Konzert am Eiffelturm



Das wohl berühmteste Wahrzeichen der Welt bleibt am 14. Juli geschlossen. Dafür gibt das Orchestre National de France gegen 21 Uhr ein kostenloses klassisches Konzert vor dem Eiffelturm auf den Champs de Mars. Um 23 Uhr beginnt dann das große Feuerwerk mit musikalischer Untermalung. Die schönsten Aussichtspunkte auf das Feuerwerk sind die Grünanlagen vor dem Eiffelturm, der Trocadero-Platz, die Pont de l’Alma und der Palais de Tokyo. Ein besonderer Ort, um das Feuerwerk zu beobachten, ist die Seine.



Was sollten Reisende am 14. Juli in Frankreich noch beachten?



Am französischen Nationalfeiertag haben die meisten Geschäfte geschlossen. In den touristisch geprägten Gegenden ist jedoch die eine oder andere Boutique noch geöffnet. Der Louvre hingegen kann am 14. Juli sogar kostenlos besichtigt werden. Und wer zur Feier des Tages in ein Restaurant gehen möchte, sollte rechtzeitig einen Tisch reservieren. Reisende sollten außerdem beachten, dass einige Metrolinien ausfallen und Zugänge zu den Stationen gesperrt sind. Da die öffentlichen Verkehrsmittel stark ausgelastet sein werden, ist es oft angenehmer, zu Fuß zu gehen oder ein Fahrrad auszuleihen. In der französischen Hauptstadt Paris findet das größte Fest statt. Gegen 10 Uhr beginnt auf den Champs-Élysées die traditionelle Militärparade. Präsident Emmanuel Macron eröffnet den knapp zweistündigen Marsch der Bodentruppen vom Arc de Triomphe in Richtung Place de la Concorde. Die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe färbt den Himmel über der Prachtstraße blau, weiß und rot. Reisende können das Spektakel auf den Champs-Élysées verfolgen, sollten sich aber auf einen großen Andrang einstellen.Das wohl berühmteste Wahrzeichen der Welt bleibt am 14. Juli geschlossen. Dafür gibt das Orchestre National de France gegen 21 Uhr ein kostenloses klassisches Konzert vor dem Eiffelturm auf den Champs de Mars. Um 23 Uhr beginnt dann das große Feuerwerk mit musikalischer Untermalung. Die schönsten Aussichtspunkte auf das Feuerwerk sind die Grünanlagen vor dem Eiffelturm, der Trocadero-Platz, die Pont de l’Alma und der Palais de Tokyo. Ein besonderer Ort, um das Feuerwerk zu beobachten, ist die Seine.Am französischen Nationalfeiertag haben die meisten Geschäfte geschlossen. In den touristisch geprägten Gegenden ist jedoch die eine oder andere Boutique noch geöffnet. Der Louvre hingegen kann am 14. Juli sogar kostenlos besichtigt werden. Und wer zur Feier des Tages in ein Restaurant gehen möchte, sollte rechtzeitig einen Tisch reservieren. Reisende sollten außerdem beachten, dass einige Metrolinien ausfallen und Zugänge zu den Stationen gesperrt sind. Da die öffentlichen Verkehrsmittel stark ausgelastet sein werden, ist es oft angenehmer, zu Fuß zu gehen oder ein Fahrrad auszuleihen.

Weitere Nachrichten über Reisen

11.07.2023 Italien: Streiks im Juli schränken den Fernverkehr ein Mehrere Streiks treffen in der zweiten Juliwoche Italien-Reisende. An zwei Tagen wird der Fern- und Luftverkehr durch Arbeitskampfmaßnahmen beeinträchtigt. Mehrere Streiks treffen in der zweiten Juliwoche Italien-Reisende. An zwei Tagen wird der Fern- und Luftverkehr durch Arbeitskampfmaßnahmen beeinträchtigt.

10.07.2023 Kinderreisepass wird ab 2024 abgeschafft Ab 2024 werden keine neuen Kinderreisepässe mehr ausgestellt. Diese werden durch einen neuen elektronischen Standardreisepass ersetzt, der für mehr Sicherheit sorgen soll. Ab 2024 werden keine neuen Kinderreisepässe mehr ausgestellt. Diese werden durch einen neuen elektronischen Standardreisepass ersetzt, der für mehr Sicherheit sorgen soll.

05.07.2023 USA: Einreise mit Kuba-Stempel US-Reisende, die zuvor den Inselstaat Kuba besucht haben, können unter Umständen nicht visumfrei einreisen. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der vergangenen Karibikreise. US-Reisende, die zuvor den Inselstaat Kuba besucht haben, können unter Umständen nicht visumfrei einreisen. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der vergangenen Karibikreise.

30.06.2023 Skywalk in Willingen: Deutschlands längste Hängebrücke eröffnet Im sauerländischen Willingen wird die längste Hängebrücke Deutschlands eröffnet. Weltweit ist sie sogar die zweitlängste. Auf 664 Metern überspannt der Skywalk das Strycktal. Im sauerländischen Willingen wird die längste Hängebrücke Deutschlands eröffnet. Weltweit ist sie sogar die zweitlängste. Auf 664 Metern überspannt der Skywalk das Strycktal.