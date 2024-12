Frankreich: Taxifahrer streiken und blockieren den Verkehr

München, 09.12.2024 | 10:23 | spi

Am Montag, den 9. Dezember 2024, protestieren französische Taxifahrerinnen und -fahrer landesweit gegen eine neue Reform im Bereich des Krankentransports. Besonders im Großraum Marseille behindern sogenannte „Operationen Escargot“, also das absichtliche Langsamfahren und Blockieren, den Verkehr auf den Autobahnen A7, A50 und A52. Die Fahrerinnen und Fahrer fordern eine Rücknahme der Regelungen, die nach ihren Angaben zu deutlichen Einkommensverlusten führen.



Blockaden der Taxifahrerinnen und -fahrer führen zu massiven Staus rund um Marseille.

In der Provence haben sich am frühen Montagmorgen zahlreiche Taxifahrerinnen und Taxifahrer an gezielten Blockaden beteiligt. Durch langsames Fahren, bekannt als „Operation Escargot“, verursachen sie erhebliche Staus auf wichtigen Verkehrsachsen wie der A7 und der A50. Besonders betroffen ist der Bereich um den Mautpunkt Lançon-de-Provence, wo laut Berichten bis zu 200 Taxis unterwegs sein könnten. Auch Barrikaden und Kontrollstellen wurden eingerichtet, was die Lage zusätzlich verschärft.Die Taxifahrerinnen und -fahrer protestieren gegen eine seit Januar 2024 diskutierte Reform des Krankentransports. Diese sieht unter anderem eine zentrale Plattform für die Vergabe von Krankentransporten vor. Laut den Fahrerinnen und Fahrern bedroht dies nicht nur ihre Einkünfte – es sind Verluste von bis zu 40 Prozent im Gespräch – sondern fördert auch eine unerwünschte „Uberisierung“ ihrer Branche. Trotz Verhandlungen mit der Regierung blieben bisher alle Forderungen unbeachtet.Der Autobahnbetreiber Vinci Autoroutes warnt vor massiven Störungen in der Region Marseille. Besonders der Mautpunkt Lançon-de-Provence auf der A7 sowie die A50 und A52 sollten gemieden werden. Die Staus könnten bis in den Abend anhalten. Vinci empfiehlt alternative Routen und ruft zur Vorsicht auf.