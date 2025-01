Freier Eintritt in US-Nationalparks an sechs Terminen 2025

München, 06.01.2025 | 13:43 | nmh

Im Jahr 2025 können Besucherinnen und Besucher an sechs Tagen ohne Eintrittsgebühren die Schönheit der US-Nationalparks erleben. Zu den kostenlosen Terminen gehören nationale Feiertage wie der Martin Luther King Day oder der Veterans Day, an denen Parks wie Yosemite, Arches oder die Everglades frei zugänglich sind. Doch Vorsicht: Trotz kostenfreiem Eintritt können Reservierungen und zusätzliche Gebühren anfallen.



Die beeindruckenden US-Nationalparks lassen sich 2025 an sechs Tagen kostenfrei erleben.

An sechs besonderen Tagen im Jahr 2025 können Reisende die Naturvielfalt der US-Nationalparks ohne Eintrittskosten genießen. Die Termine für 2025 sind:20. Januar: Martin Luther King Day19. April: National Park Week im April19. Juni: Juneteenth National Independence Day4. August: Jubiläum des Great American Outdoors Act27. September: National Public Lands Day11. November: Veterans DayTrotz des kostenfreien Eintritts bleiben Gebühren für Aktivitäten wie Camping oder geführte Touren bestehen. Zudem haben immer mehr Nationalparks eine Reservierungspflicht während der Hauptsaison eingeführt, die auch an diesen Terminen gelten kann. Dabei wird in der Regel eine kleine Gebühr für die Reservierung erhoben. Der National Park Service empfiehlt, sich vorab auf der Website des jeweiligen Parks zu informieren.Die freien Tage werden mit Sicherheit viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Es sollte also mit längeren Wartezeiten und eventuell überfüllten Straßen gerechnet werden, insbesondere in beliebten Parks wie Yosemite oder Zion. Wer eine ruhigere Erfahrung sucht, sollte auf weniger bekannte Parks ausweichen. Alternativ bietet sich der Kauf eines America the Beautiful Annual Pass an, der für 80 US-Dollar (etwa 77 Euro) Zugang zu allen Nationalparks über das gesamte Jahr ermöglicht.