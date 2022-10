Freiheitsstatue: Krone wieder für Touristen geöffnet

München, 18.10.2022 | 14:48 | soe

Die Freiheitsstatue in New York City ist seit vergangener Woche wieder komplett für die Öffentlichkeit zugänglich. Am 11. Oktober öffnete auch die Krone des Wahrzeichens für Besucherinnen und Besucher, welche über zwei Jahre lang gesperrt war. Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 war die Statue gänzlich für den Publikumsverkehr geschlossen worden, seither werden nach und nach die verschiedenen Teile wieder freigegeben.



Die schmale Aussichtsplattform in der Spitze der Freiheitsstatue ist nur über eine enge Wendeltreppe mit 354 Stufen zu erklimmen, die sich im Inneren des Bauwerks nach oben windet. Dennoch gehört der Aufstieg vor allem wegen der besonderen Panoramasicht auf die Stadt New York zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Big Apple. Am letzten Dienstag wurde die Krone mit ihren 25 Fenstern erstmals seit März 2020 wieder zur Besichtigung geöffnet. Wer einen Besuch plant, sollte sich jedoch rechtzeitig Tickets sichern: Aktuell sind die Eintrittskarten bis in die erste Novemberwoche hinein vergriffen.Eigentlich hatte der National Park Service, welcher mit der Verwaltung des Denkmals betraut ist, eine eher stille Wiederöffnung der Krone geplant. Zunächst wurde abgewartet, bis die Corona-Auflagen der Behörden eine Rückkehr zum normalen Besucherbetrieb erlaubten, anschließend sollte mehr Personal eingestellt werden. Für die zusätzlichen Kräfte waren Schulungen in den Sicherheitsprotokollen vorgesehen. Diese müssen nun rascher vorgenommen werden, da sich die Zugänglichkeit der Statuenspitze rascher herumsprach als angenommen. In der Folge stieg die Nachfrage nach Tickets stark an.Seit 136 Jahren thront die Freiheitsstatue, ein Geschenk des französischen Volkes an die Vereinigten Staaten von Amerika, auf ihrem Podest auf Liberty Island im Hafen von New York City. Für die Besichtigung selbst müssen Besucherinnen und Besucher traditionell keinen Eintritt bezahlen, jedoch sind sie für den Transfer auf die Nutzung kostenpflichtiger Fähren angewiesen. Das Anlegen mit privaten Booten an Liberty Island ist untersagt. Wer den Sockel des Denkmals betreten will, muss ein zusätzliches Ticket reservieren, das jedoch gratis ausgegeben wird und nur zur Regulierung der Besucherzahl dient.