Früher Saisonstart auf Mallorca: Erste Hotels öffnen bereits im Februar

München, 19.02.2025 | 12:24 | sei

Die Tourismussaison auf Mallorca beginnt in diesem Jahr besonders früh. In Alcúdia haben bereits mehr als 30 Prozent der Hotels geöffnet – bis Ende März soll dieser Anteil auf über 40 Prozent steigen. Begünstigt wird der frühe Saisonstart durch das ungewöhnlich warme Wetter, das derzeit Temperaturen von bis zu 20 Grad bringt.



Auf Mallorca beginnt die Tourismussaison dieses Jahr besonders früh: In Alcúdia haben bereits zahlreiche Hotels im Februar geöffnet.

In Alcúdia, einer der wichtigsten Urlaubsregionen im Norden Mallorcas, sind bereits im Februar zahlreiche Hotels geöffnet. Bis April sollen nahezu alle Betriebe wieder Gäste empfangen. Damit startet die Saison deutlich früher als in anderen Regionen der Insel, etwa in Can Picafort, wo die meisten Hotels erst zu Ostern öffnen. Laut Pablo Riera-Marsa, Präsident des Hotelverbands von Alcúdia und Can Picafort, gibt es bislang noch keine offiziellen Zahlen zur Auslastung. Dennoch zeigt der frühe Start, dass Mallorca zunehmend auch in den Wintermonaten ein attraktives Reiseziel wird.Neben strategischen Entscheidungen der Hotellerie spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. Laut der regionalen Wetterbehörde Aemet erlebt Mallorca derzeit eine ungewöhnlich warme Phase mit Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Diese Werte liegen deutlich über dem Durchschnitt für Mitte Februar, der normalerweise zwischen 15 und 16 Grad liegt. Besonders an der Küste zieht es viele Einheimische und Reisende bereits an die Strände, auch wenn das Meer zum Baden noch kühl ist. Prognosen zufolge soll das frühlingshafte Wetter mindestens bis Anfang März anhalten, was den frühen Saisonstart zusätzlich begünstigt.Obwohl genaue Zahlen zur Hotelauslastung noch fehlen, deuten erste Buchungstrends darauf hin, dass sich die Entscheidung für einen früheren Saisonbeginn lohnen könnte. Vor allem Aktivurlauberinnen und Aktivurlauber sowie Kurzreisende aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien profitieren von den milden Temperaturen und nutzen die Insel für Wanderungen und Radtouren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten in den kommenden Jahren weitere Regionen auf Mallorca ebenfalls früher in die Saison starten.