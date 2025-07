Fuerteventura-Wetter Juli 2025: Calima bringt Hitze bis 36 Grad und starke Böen

Die Calima sorgt für heiße und windige Tage auf Fuerteventura: Ab Montag, dem 14. Juli 2025, steigen die Temperaturen auf der Insel deutlich an. Während der Wochenmitte werden Höchstwerte bis zu 36 Grad erwartet, besonders am Mittwoch. Schon am Dienstag bringt aufkommender Ostwind die ersten Calima-Effekte, begleitet von sehr trockener Luft und einem extrem hohen UV-Index von bis zu 12. Windböen erreichen stellenweise 60 km/h. Auch nachts kühlt es kaum ab, Tiefstwerte liegen teils bei über 24 Grad. Regen bleibt in den kommenden Tagen aus.

Was bedeutet das Calima-Wetter für Reisende auf den Kanaren?

Wer in dieser Woche auf Fuerteventura unterwegs ist, sollte sich gut auf die Wetterlage vorbereiten. Wichtig ist ausreichender Sonnenschutz: hohe UV-Werte erfordern Sonnencreme, Kopfbedeckung und idealerweise Pausen im Schatten. Auch viel Trinken ist essenziell, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten. Die Calima kann die Sicht einschränken und Menschen mit Atemwegserkrankungen belasten. Ab Freitag beruhigt sich die Lage voraussichtlich: Der Nordpassat setzt sich durch, die Temperaturen sinken auf 26 bis 30 Grad, und der Himmel wird teils bewölkter.