Fuerteventura: Strand Playa de Los Pozos wird modernisiert

München, 17.02.2025 | 10:40 | sei

Der Playa de Los Pozos, einer der beliebtesten Stadtstrände von Puerto del Rosario auf Fuerteventura, wird derzeit umfassend modernisiert. Das Projekt ist Teil des nachhaltigen Tourismusplans „Fuerte por Naturaleza“, was übersetzt in etwa „von Natur aus stark“ bedeutet. Ziel ist es, den Strand an die Bedürfnisse von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Touristinnen und Touristen anzupassen.



Der Stadtstrand Playa de Los Pozos auf Fuerteventura wird umfassend modernisiert.



Welche Neuerungen kommen?



Zu den geplanten Neuerungen gehören barrierefreie Duschen, die für alle zugänglich sind, sowie Holzstege, die den Zugang zum Wasser erleichtern. Zudem werden ökologische Müllstationen und Pergolen mit Photovoltaik-Technologie installiert, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Umkleidemodule und Erste-Hilfe-Kioske erhöhen die Sicherheit und den Komfort am Strand. Diese Investitionen sind besonders wichtig, da der Playa de Los Pozos zu den meistbesuchten Stränden der Insel gehört und eine saubere, gut organisierte Umgebung erforderlich ist.



Was bedeutet das für die Zukunft?



