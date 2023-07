Gardasee: Neue Benimmregeln für Urlauber

München, 28.07.2023 | 13:50 | spi

Am Gardasee gelten ab sofort neue Verhaltensregeln, wie die italienische Tageszeitung l'Adige berichtet. Personen dürfen an den Badestränden beispielsweise weder Fußball spielen, noch ihr Fahrrad mitnehmen. Auch oberkörperfreies Flanieren in den Ortschaften abseits des Ufers ist verboten. Verstöße gegen den umfassenden Regelkatalog werden mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 600 Euro geahndet.



Neue Benimmregeln am Gardasee sollen für gesittete Verhältnisse sorgen.

Der Gardasee in Italien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Aus dem Süden der Bundesrepublik dauert die Anreise mit dem Auto schließlich nur wenige Stunden. Doch obwohl die Region vom Tourismus lebt, gelten nun strenge Verhaltensregeln am Gardasee. Rücksichtslose Urlauberinnen und Urlauber haben die lokalen Behörden zu diesem Schritt veranlasst. Je nach Verstoß drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 600 Euro.An allen Hauptstränden dürfen weder Fahrräder noch Tiere mitgebracht werden. Zudem ist das Rauchen und Nacktbaden verboten. Auch das Nassspritzen von Passantinnen und Passanten sowie das Singen, Schreien und Musizieren ist illegal. Bei den Spielen sind die italienischen Behörden sehr genau: Verboten sind neben Fußball alle „anderen Spiele, bei denen man rennt, Gegenstände zu wirft, Dinge oder Personen schiebt oder zieht.“ Angeln, Lagerfeuer, das Füttern von Wildtieren, Picknicken, Grillen und Campen am Ufer sind ebenfalls in den meisten Gemeinden verboten. Ausnahmen gelten nur dort, wo Schilder explizit darauf hinweisen.Entlang des gesamten Seeufers in Lazise gilt ein Radfahrverbot. Urlauberinnen und Urlauber, die in einer Ferienwohnung in der Altstadt von Limone wohnen, dürfen keine Wäsche an Fenstern, auf Balkonen und Terrassen trocknen. In Sirmione dürfen weder Autos noch Fahrräder im Zentrum fahren. Solange keine anderen Badegäste im Wasser sind, dürfen in Torri del Benaco auch Hunde schwimmen. Am Veroneser Ufer von Malcesine bis Peschiera müssen Männer und Frauen bekleidet sein. Ein Badeanzug entspricht dabei ausdrücklich nicht der Kleiderordnung. Außerdem sind am Veroneser Ufer ausladende Abschlussfeiern und Ähnliches verboten.