Garda by Bike: Neuer Radweg rund um den Gardasee

München, 21.10.2020

Der bei Urlaubern beliebte Gardasee wird im kommenden Jahr noch attraktiver. Wie der Lonely Planet berichtet, wird ein neuer Fernradweg rund um den See errichtet. Ab 2021 soll die Strecke „Garda by Bike“ befahrbar sein.



Der Radwanderweg Garda by Bike umrundet den Gardasee.

Der neue Fernradweg umrundet den Gardasee einmal. Dabei werden auch die bestehenden Radwanderwege Eurovelo 7 und 8 an die neue Route angebunden. Der Loop kann mit jeder Art von Fahrrädern befahren werden. Dabei eignet sich Garda by Bike sowohl für Sportler und Aktivurlauber als auch für Familien, die nur Teilstücke der Route befahren. Sie ist gekennzeichnet durch eine besonders breite Fahrbahn und beinhaltet keine sehr steilen Stücke. Seit zwei Jahren wird an dem insgesamt 140 Kilometer langen Fernradweg nun gebaut.Erst im Juni wurde bekannt, dass Italien zudem einen neuen Fernwanderweg plant. Die Route Sentiero die Parchi (Weg der Parks) soll alle Nationalparks des Landes miteinander verbinden. Die Strecke soll von den Alpen über die italienische Stiefelspitze bis auf die Inseln Sizilien und Sardinien führen, 25 Nationalparks liegen an der Route.