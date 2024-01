GDL ruft zu Streik im Bahnverkehr auf: Notfahrplan angekündigt

München, 08.01.2024 | 10:51 | spi

Der Bahnstreik beginnt in der Nacht zum Mittwoch ab 2 Uhr und dauert bis Freitagabend um 18 Uhr an. Reisende werden vom DB-Konzern gebeten, ihre geplanten Fahrten zu verschieben. Der angekündigte Notfahrplan bietet nur ein stark eingeschränktes Angebot, so dass eine Beförderung nicht garantiert werden kann.



Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen Streik von Mittwoch bis Freitagabend angekündigt.



Was Reisende während des Streiks beachten sollten



Geplante Reisen sollten nach Möglichkeit verschoben werden. Die Zugbindung ist aufgehoben, Fahrkarten können für einen anderen Reisetermin genutzt werden. Reisende können ihre Fahrt auch auf Montag oder Dienstag vorverlegen. Sitzplatzreservierungen können kostenlos storniert werden. Die Bahn hat einen Notfahrplan angekündigt, der einen eingeschränkten Verkehr auf den wichtigsten Strecken gewährleisten soll. Eine Mitfahrt kann jedoch nicht garantiert werden.



GDL-Bahnstreik mit Ankündigung



