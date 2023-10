Generalstreik in Frankreich: Was Reisende am 13. Oktober wissen müssen

München, 06.10.2023 | 17:12 | spi

In Frankreich rufen die Gewerkschaften für den 13. Oktober zum Generalstreik auf. Im ganzen Land kommt es zu Arbeitsniederlegungen und Protestaktionen. Vor allem der Verkehrssektor wird von den Streiks betroffen sein. Die Flugsicherung, das Zugpersonal des SNCF sowie die Beschäftigten des öffentlichen Personennahverkehrs schließen sich den Streiks an. Auch Straßenblockaden sind möglich. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.



In Frankreich findet am 13. Oktober ein landesweiter Generalstreik statt.

Die Streikbeteiligung ist noch unklar. Denn die Beschäftigten sind oft nicht verpflichtet, sich zum Streik anzumelden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Generalstreik so groß ausfallen wird wie im Frühjahr. Dennoch wird es zu Behinderungen im Verkehr kommen. Der Ausstand wird am Freitag, den 13. Oktober ganztägig stattfinden.An den Flughäfen sind unter anderem die Fluglotsinnen und Fluglotsen zum Streik aufgerufen. Medienberichten zufolge erwägt die französische Zivilluftfahrtbehörde, Flüge vorsorglich zu streichen. Kurzfristige Annullierungen und Verspätungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Auch im Bahnverkehr kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen, da auch das Personal der SNCF streikt. Der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt und auf den Straßen kann es zu Blockaden kommen.Im Gegensatz zum Frühjahr rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder am 13. Oktober nicht zum Protest gegen die Rentenreform, sondern für bessere Löhne, soziale Mindeststandards und ähnliche Forderungen auf die Straße. Neben dem Verkehrsbereich werden auch Schulen und das Gesundheitswesen bestreikt. Reisenden wird empfohlen, Demonstrationen und Menschenansammlungen zu meiden.