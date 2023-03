Generalstreik in Frankreich wird fortgesetzt

München, 06.03.2023 | 11:29 | spi

Der landesweite Generalstreik in Frankreich geht in die nächste Runde. Nachdem über die Ferien etwas Ruhe eingekehrt war, kam es bereits am Sonntagabend überraschend zu neuen Streiks. Bis zum 10. März werden Nah- und Fernverkehr, der Flugverkehr und viele andere Branchen bestreikt. Es werden zudem große Demonstrationen erwartet, die Mobilität wird stark eingeschränkt sein.



Die Generalstreiks legen das öffentliche Leben in Frankreich vom 5. bis zum 10. März erneut lahm.

Die französischen Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer haben am Sonntagabend den Generalstreik unangekündigt vorgezogen. Geplant sind Protestaktionen wie langsames Fahren und Straßenblockaden in Industriegebieten und an den Zufahrtsstraßen zur Grenze. Zudem sollen sich ab Montag, den 6. März, um 18 Uhr die Bahn und das Fluglotsenpersonal dem Streik anschließen. Bis zum 10. März wird mit massiven Zug- und Flugausfällen gerechnet. Auch Treibstoffhändler und andere Branchen werden die Arbeit niederlegen.Für den Schienenverkehr wurde angekündigt, dass nur einer von zehn Zügen des Transport express régional (TER) ab Montagnachmittag fahren werden. Davon betroffen sind auch zahlreiche internationale Verbindungen wie die nach Amsterdam, Brüssel und London. Die genauen Details des streikbedingten Fahrplans werden am Montag ab 17 Uhr auf der offiziellen Website der Eisenbahngesellschaft einsehbar sein. In den Städten Lille, Lyon, Marseille, Montpellier und Toulouse wird zudem der Nahverkehr bestreikt.Durch den Streik des Fluglotsenpersonals soll der Betrieb am Flughafen Charles de Gaulle um 20 Prozent reduziert werden. Die Flughäfen Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nizza, Paris-Orly und Toulouse drosseln ihren Betrieb um 30 Prozent. Kurzfristige Ausfälle und Flughafenblockaden können nicht ausgeschlossen werden. Hintergrund des Generalstreiks ist die Anhebung des Renteneintrittsalters in Frankreich von 62 auf 64 Jahre. Der Unmut in der Bevölkerung und bei der Opposition ist groß. Seit Monaten schränken Generalstreiks regelmäßig das öffentliche Leben ein, Millionen Menschen gehen auf die Straße.