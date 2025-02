Gran Canaria: Roque Nublo nur noch mit Reservierung

München, 04.02.2025 | 10:52 | ksu

Der Roque Nublo gehört zu den beeindruckendsten Naturwundern Gran Canarias und zieht jährlich Tausende Besucherinnen und Besucher an. Um den steigenden Andrang zu kontrollieren und das Naturgebiet zu schützen, gelten seit dem 3. Februar 2025 neue Regelungen: Der Zugang ist nur noch mit vorheriger Reservierung möglich.



Gran Canaria begeistert Reisende mit sehenswerter Naturkulisse.

Der Roque Nublo, auch „Wolkenfels“ genannt, ist mit seinen rund 70 Metern Höhe eine der bekanntesten Naturattraktionen der Kanaren. Die steigende Zahl an Reisenden hat jedoch zu zunehmenden Belastungen für die Natur geführt. Die Inselregierung reagiert nun auf den Massentourismus und begrenzt die tägliche Besuchszahl. „Canarias7“ berichtet, dass bis zu 2.000 Menschen pro Tag den Roque Nublo besucht haben. Um das Naturerlebnis zu bewahren, ist der Zugang zwischen 9 und 17 Uhr nur noch mit einer Reservierung möglich.Seit dem 15. Januar 2025 ist eineonline, auf der Touristinnen und Touristen ihr Zeitfenster buchen können. Die Buchung erfordert die Angabe von Name, E-Mail-Adresse, Passnummer und Personenanzahl. Zusätzlich müssen die Naturschutzrichtlinien und allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert werden. Außerhalb der regulierten Zeiten kann der Fels weiterhin ohne Reservierung besucht werden.Die neue Regelung betrifft auch die Anreise. Der Parkplatz „Degollada de la Goleta“ am Haupteingang wurde geschlossen, um den Verkehr zu reduzieren. Stattdessen stehen neue Parkplätze in Tejeda und Cruz de Los Llanos zur Verfügung. Von dort fahren öffentliche Shuttlebusse zum Ausgangspunkt der Wanderroute. So soll die Region entlastet und ein nachhaltiger Besuch des Wahrzeichens ermöglicht werden.